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الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصحة العالمية: تبرع أفراد وشركات ومنظمات بـ250 مليون دولار لمواجهة كورونا

الإثنين 15/مارس/2021 - 05:05 م
تادروس ادهانوم
تادروس ادهانوم
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قالت منظمة الصحة العالمية إن "أكثر من 661 ألفا من الأشخاص والشركات والمنظمات قد تبرعوا لصندوق الاستجابة التضامنية لمكافحة فيروس كورونا المستجد حتى الآن بحوالى 250 مليون دولار، وذلك لدعم استجابتنا للوباء".

وأشارت المنظمة في تقرير اليوم الإثنين في جنيف، بمناسبة مرور عام على إنشاء صندوق الاستجابة التضامنية لمكافحة كورونا إلى أن هناك حاجة إلى 1.96 مليار دولار إضافية للمنظمة هذا العام لمواصلة تنسيق الاستجابة العالمية للوباء، حيث سيخصص أكثر من 60% لتلبية متطلبات الوصول إلى أدوات مكافحة كورونا، بما في ذلك التشخيص والعلاج واللقاحات.

وأوضحت: أن الصندوق تم تطويره كمنصة لتمكين الأفراد والشركات الخاصة والأفراد والمنظمات الأخرى من المساهمة بشكل مباشر في جهود المنظمة لمكافحة وباء كورونا، مضيفة أن الأموال استخدمت لتزويد الملايين من العاملين في الخطوط الأمامية بمعدات الحماية الشخصية الضرورية والإمدادات الطبية وأدوات الاختبار وإدارة المعلومات الخاطئة أو ما يعرف بوباء المعلومات، وكذلك دعم الفئات الضعيفة، مثل اللاجئين والمشردين.

وأكدت أن الصندوق ساعد في تسريع البحث عن اللقاحات والاختبارات والعلاجات، لافتة إلى أنه رغم هذا التقدم إلا أن الاتجاهات الحالية تظهر أن المعركة ضد الوباء لم تنته بعد، بما يحتاج إلى إطلاق الدعوة لاستكمال التبرعات لاحتياجات المواجهة.

وشددت على أن المساهمات خلال المرحلة التالية ستدعم جهود المنظمة والشركاء لمواصلة قمع انتقال العدوى وتقليل التعرض للفيروس، إضافة إلى مكافحة المعلومات الخاطئة وتقليل الوفيات وتسريع الوصول العادل إلى أدوات مواجهة كورونا، بما في ذلك ما تقوم به المنظمة من خلال مسرع الوصول لأدوات وعلاجات ولقاحات كورونا لتوسيع نطاق التطعيم على مستوى العالم، لاسيما للبلدان الأكثر ضعفا وضمان إيصال الإمدادات المنقذة للحياة.

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