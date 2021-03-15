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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

رئيس الوزراء يتابع خطة تطوير شبكات الكهرباء للقرى المستهدفة ضمن «حياة كريمة»

الإثنين 15/مارس/2021 - 05:05 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
محمد إبراهيم
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عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا مع الدكتور محمد شاكر المرقبي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة؛ لاستعراض المشروعات المقترح تنفيذها لتطوير وتحسين أداء الشبكات الكهربائية للقرى المستهدفة ضمن مبادرة «حياة كريمة» بحضور كل من المهندس أسامة عسران، نائب وزير الكهرباء، والدكتور خالد الدستاوي، نائب رئيس الشركة القابضة لشئون شركات التوزيع، والمهندس علي عبد الفتاح، وكيل وزارة الكهرباء لشئون مكتب الوزير.

واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالتأكيد على أن هناك توجيها من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تحسين الخدمة للمستفيدين بالقرى المختلفة، وتدقيق البيانات المتعلقة بمبادرة «حياة كريمة» فيما يخص المشروع القومي لتطوير القرى المصرية؛ بهدف توفير قواعد بيانات محدثة ودقيقة تتيح المعرفة والرؤية الواضحة لأجهزة الدولة بخصوص تفاصيل المشروع، الأمر الذي يستوجب قيام كافة الوزارات والجهات المعنية بمراجعة المشروعات التي سيتم تنفيذها في هذه المبادرة الرئاسية؛ من أجل تطوير القرى المستهدفة.

وخلال اللقاء أوضح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أنه تم إنفاق 36 مليار جنيه خلال السنوات الأربع الماضية لرفع كفاءة الشبكات، مستعرضا في سياق ذلك تفاصيل خطة الوزارة لتحسين وتطوير أداء الشبكات الكهربائية بالقرى المستهدف رفع كفاءتها ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ولاسيما المشروعات التي سيتم تنفيذها في المرحلة الأولى، مشيرا إلى أن هذه الخطة تقوم على عدة أسس، من بينها توفير تغذية بديلة للقرى على الجهد المتوسط (حلقية) بدلا من التغذية الإشعاعية لها، وتحسين الجهود لدى مشتركي تلك القرى، إلى جانب السعي لتقليل الأعطال بشبكات الجهد المتوسط والمنخفض للقرى المستهدفة، واستقرار التيار الكهربائي بها.

وأضاف الدكتور محمد شاكر أن الخطة تقوم أيضا على تحسين جودة التغذية الكهربائية، إضافة إلى إحلال وتجديد الشبكات المتهالكة؛ المتوسطة والمنخفضة، كما تتضمن الخطة تركيب عدادات مُسبقة الدفع للمواطنين المتقدمين بطلبات توصيل التيار الكهربائي، وكذلك استبدال العدادات الميكانيكية والإلكترونية بعدادات مُسبقة الدفع، كما لفت الوزير إلى أنه تم التنسيق مع وزارة الإسكان، والهيئة الهندسية، اللتين تتوليان تنفيذ مشروعات التطوير.

وأشار المستشار نادر سعد، المتحدث الرسميّ لرئاسة مجلس الوزراء، إلى أن اللقاء شهد استعراض كافة جوانب وأبعاد خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ولاسيما ما يتعلق منها بتكاليف المشروع، وعرض بيانات عن القرى المستهدفة، والتكلفة الإجمالية للمشروعات المخطط تنفيذها خلال المرحلة الأولى من مشروع " حياة كريمة"، والتوزيع الجغرافي للمراكز والمحافظات المدرجة ضمن خطة التطوير.

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