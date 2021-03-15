رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

الممنوعين من الصيام في شهر رمضان 2021

الإثنين 15/مارس/2021 - 07:38 م
الصيام
الصيام
نعمات مدحت
طباعة
تصدرت قائمة الممنوعين من الصيام في شهر رمضان 2021، مؤشرات البحث من جانب المواطنين، خلال هذه الساعات وقبل بداية شهر الخيرات، شهر رمضان من الشهور التي يكثر فيها مغفرة الذنوب، فأوله رحمة ووسطة مغفرة وآخره عتق من النيران، فهو شهر الصوم، حيث  فُرض صيام شهر رمضان المبارك مشروطًا بـالاستطاعة، وقد رخص الله سبحان وتعالى الإفطار في هذا الشهر لأشخاص محددة، فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تُؤتى رخصه كما تُؤتى عزائم.

"الدستور" ترصد خلال السطور القدمة الأشخاص الممنوعين من الصوم في شهر رمضان الكريم.

الممنوعين من الصيام في شهر رمضان 2021 - 1442

اشتملت قائمة الأشخاص الممنوعين من الصيام، على عدد من الأفراد وهم: الأطفال، فإن الأطفال الأقل من 12 عامًا لا يصح أن يصوموا، وفقا لما أكده الأطباء، لأن الجوع والعطش في النهار الطويل، وفي ظل درجات الحرارة العالية؛ يؤثر على أجساد الأطفال، ويمكن تدريبهم على الصيام بعدد ساعات في اليوم.

الأشخاص المصابين بمرض السرطان

يصعب على الأشخاص المصابين بمرض السرطان، بمختلف أنواعه، حيث يحتاجون إلى تسخير كل طاقاتهم وتعزيزها لمقاومة المرض، والتغلب عليه، لذا، لا يصح أن يصوموا.

الأفراد المصابين بمرض السكري

ترددت الفتاوى الكثيرة حول مريض السكرى حيث أكدت دار الإفتاء أنه من يستطيع الصيام فليصوم ومن لم يستطيع فيفطر، وهذا يرجع إلى الطبيب المعالج، وحالة المريض.

المرأة الحائض والنفساء

فلا يجوز لها الصيام، خلال أيام الحيض والنفساء، إلا بعد الطهر من أيام الحيض والنفاس.

مرضى الكلى

يعتبر مريض الكلى، من الفئات الممنوعة من الصيام، خاصة الذين لدى أجسادهم القدرة على تحويل الرواسب باستمرار إلى حصوات، وفي حال إصرارهم على الصوم، يجب أن يكون ذلك تحت مراقبة وإشراف الأطباء المتخصصين.

الأفراد المصابين بأمراض القلب

الأفراد المصابين بمرض القلب، لهم رخصة الصيام، ولكن بإشراف الطبيب المعالج، ووفقا للحالة المرضية.

السيدات الحوامل والمرضع

يجوز للسيدات الحوامل والمرضع الإفطار في نهار رمضان، إلا تعرضت حالتهم الصحية للخطر، فقد رخص الله لهم الإفطار، وكذلك يجوز الإفطار لمريض قرحة المعدة، والاستسقاء، ومرضى الفشل الكلوي.
اقرأ ايضا:

موضوعات متعلقة

السيسي يوجه بعلاج شاب مصاب بورم في العين على نفقة الدولة

تفاصيل القبض على المتهم بالتحرش فى مترو الأنفاق

الرئيس السيسي يوجه بزيادة رواتب العاملين بالدولة ورفع الحد الأدنى للأجور لـ2400 جنيه

حبس المتهم بالتحرش بفتاة المترو

الصور

image description

مقاول يحول جراج عقار بحدائق الأهرام لحمام سباحة ومخزن للكاوتش (صور)

image description

«الكفن» ينهي خصومة ثأرية دامت 5 سنوات بين عائلتي ناجي وعبود بحلوان

image description

تنفيذ تدريب عملي للتعامل مع الأزمات والكوارث بدمياط

image description

افتتاح معرض «ست الدار» في دورته الثالثة بدمياط

image description

افتتاح المركز الإقليمي لتكنولوجيا تخزين الحبوب بصومعة برقاش

الأكثر قراءة

بوابة الأزهر الإلكترونية | نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2021

«صيف وشتاء في آنٍ واحد».. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس الأيام المقبلة

السيسي يوجه بعلاج شاب مصاب بورم في العين على نفقة الدولة

موعد فتح الطيران السعودي الدولي اليوم

إنفوجراف

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

هل يستحق Tenet المشاهدة؟.. 8 نقاط ضعف في آخر أعمال نولان

منوعات

كندا تقوض الصيد الجائر للأسماك عبر الأقمار الصناعية

كل ماتريد معرفته عن الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان الرابع عشر

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان العاشر

50% من سكان روسيا لديهم أجسام مضادة لكورونا

أيام زمان

حكاية زينات علوى مع أول نقابة للراقصات

حكاية الفنانة نادية لطفى مع شخصية «فتاة الليل» وزوجها الأول

اكتشفها محمد عبدالوهاب.. قصة شريفة ماهر فى عالم الفن

«شعرت أنها ستفشل بسبب سامية جمال».. رحلة الفنانة ليلى الجزائرية إلى مصر

مقالات الرأي
القس. رفعت فكرى
البابا فرنسيس ورسالة المصالحة
لواء. محسن الفحام
أبواق الضلال
ماجد حبته
يكافحون التطرف.. ويدعمون الإرهاب!
مؤمن المحمدي
سباعية في حلقات
المزيد

الثقافة

زيارة جديدة لـ شادي عبد السلام.. مطعم ليدو وربة المعبد

زيارة جديدة لـ شادى عبد السلام.. بدم الذاكرة ممثلون يصبحون ورثة

حكايات الروب الأسود يكتبها أدهم العبودى

صدور «شهاب غانم.. شاعر الحب والسلام» عن دار النابغة