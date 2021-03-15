تصدرت قائمة الممنوعين من الصيام في شهر رمضان 2021، مؤشرات البحث من جانب المواطنين، خلال هذه الساعات وقبل بداية شهر الخيرات، شهر رمضان من الشهور التي يكثر فيها مغفرة الذنوب، فأوله رحمة ووسطة مغفرة وآخره عتق من النيران، فهو شهر الصوم، حيث فُرض صيام شهر رمضان المبارك مشروطًا بـالاستطاعة، وقد رخص الله سبحان وتعالى الإفطار في هذا الشهر لأشخاص محددة، فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تُؤتى رخصه كما تُؤتى عزائم.





"الدستور" ترصد خلال السطور القدمة الأشخاص الممنوعين من الصوم في شهر رمضان الكريم.

الممنوعين من الصيام في شهر رمضان 2021 - 1442

اشتملت قائمة الأشخاص الممنوعين من الصيام، على عدد من الأفراد وهم: الأطفال، فإن الأطفال الأقل من 12 عامًا لا يصح أن يصوموا، وفقا لما أكده الأطباء، لأن الجوع والعطش في النهار الطويل، وفي ظل درجات الحرارة العالية؛ يؤثر على أجساد الأطفال، ويمكن تدريبهم على الصيام بعدد ساعات في اليوم.

الأشخاص المصابين بمرض السرطان

يصعب على الأشخاص المصابين بمرض السرطان، بمختلف أنواعه، حيث يحتاجون إلى تسخير كل طاقاتهم وتعزيزها لمقاومة المرض، والتغلب عليه، لذا، لا يصح أن يصوموا.

الأفراد المصابين بمرض السكري

ترددت الفتاوى الكثيرة حول مريض السكرى حيث أكدت دار الإفتاء أنه من يستطيع الصيام فليصوم ومن لم يستطيع فيفطر، وهذا يرجع إلى الطبيب المعالج، وحالة المريض.





المرأة الحائض والنفساء

فلا يجوز لها الصيام، خلال أيام الحيض والنفساء، إلا بعد الطهر من أيام الحيض والنفاس.

مرضى الكلى

يعتبر مريض الكلى، من الفئات الممنوعة من الصيام، خاصة الذين لدى أجسادهم القدرة على تحويل الرواسب باستمرار إلى حصوات، وفي حال إصرارهم على الصوم، يجب أن يكون ذلك تحت مراقبة وإشراف الأطباء المتخصصين.

الأفراد المصابين بأمراض القلب

الأفراد المصابين بمرض القلب، لهم رخصة الصيام، ولكن بإشراف الطبيب المعالج، ووفقا للحالة المرضية.

السيدات الحوامل والمرضع

يجوز للسيدات الحوامل والمرضع الإفطار في نهار رمضان، إلا تعرضت حالتهم الصحية للخطر، فقد رخص الله لهم الإفطار، وكذلك يجوز الإفطار لمريض قرحة المعدة، والاستسقاء، ومرضى الفشل الكلوي.