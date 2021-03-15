المواد الغذائية تطالب التموين بالمساواة في طرق المحاسبية الجديدة

قالت فاطمة عبد المقصود، عضو شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، إن تطبيق تجربة المحاسبة الجديدة لصرف السلع التموينية على البقالين التموينيين في منطقة إمبابة تقوم على تعامل بدال التموين مع المخزن مباشرة، لمنع إجباره على سلع معينة لا يرغب فيها.أضافت عبد المقصود، لـ«الدستور»، أن كل بدال تمويني يقوم بدءًا من اليوم الأول حتى الخامس من كل شهر تسجيل رغباته من السلع ضمن قائمة الـ21 سلعة تموينية للشهر التالي بحد أقصى قيمة التأمين نسبة الـ25% وما يتم استلامه من سلع يحاسب التاجر عليها، ومطالب بصرفها على البطاقات التموينية واستكمل أن أي عجز في تلك الكميات سيتم محاسبته وأي زيادة في السلع الموجودة عند التاجر، سيتم محاسبته حيث إن كل سلعة يتم استلامها من المخزن مطالب البقال التمويني تسجيلها في الماكينة عند عمليات الصرف.أضافت أنها تندهش في تطبيق التجربة المحاسبية الجديدة على التجار التموينيين دون التطبيق على فروع جمعيتي أو المجمعات الاستهلاكية، مطالبة وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعميم التطبيق على المجمعات الاستهلاكية وفروع جمعيتي لتطبيق العدالة والمساواة في التعامل المحاسبي الجديد.