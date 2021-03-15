رئيس حكومة ليبيا: بدء صفحة جديدة عنوانها الوحدة الوطنية والتنمية

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة بدء صفحة جديدة عنوانها الوحدة الوطنية والتنمية وتوفير الخدمات.وأعرب الدبيبة في بيان لمكتبه الإعلامي وفقا لبوابة أفريقيا الإخبارية عن سعادته بما شهدته مراسم أداء الحكومة اليمين الدستورية من استحضار للروح الوطنية والشعور بالمسؤولية تجاه الشعب الليبي، الذي يعقد الكثير من الآمال على توحيد سلطاته التنفيذية والتشريعية للخروج بالبلاد من مأزقها ولكي نبدأ معا صفحة جديدة عنوانها الوحدة الوطنية والتنمية وتوفير الخدمات.وأدى اليوم رئيس وأعضاء الحكومة اليمين الدستوري بمقر مجلس النواب بمدينة طبرق، أمام رئيس وأعضاء مجلس النواب، بحضور رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي ورئيس المحكمة العليا.كان رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح قد دعا حكومة الوحدة الوطنية الجديدة إلى العمل على «إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا والعمل على التحضير للانتخابات المقبلة» المقررة في 24 ديسمبر 2021.وشدد عقيلة في كلمته على ضرورة «تجاوز الماضي وطي صفحات الصراع والتطلع إلى المستقبل وبناء دوله بعملية انتخابية وإطلاق مصالحة وطنية شاملة كأساس لبناء الوطن واستقراره».وأكد ضرورة إطلاق دولة قانون ومؤسسات، فضلا عن مجتمع تسامح»، مضيفا: «إن الحكومة ستتمكن بداية من الآن من مباشرة عملها وأداء مهامها.. وهذه المناسبة فرصة لأذكر السادة النواب وأذكر نفسي أنه حان الوقت لنتسامح ونتسامى ونتصالح فوق خلافاتنا.. ملف الماضي يجب أن يطوى ولا يذكر، ويوضع في زنزانة النسيان.