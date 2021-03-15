تراجع معدل التضخم في السويد خلال فبراير
الإثنين 15/مارس/2021 - 05:01 م
وكالاتطباعة
أظهرت بيانات مكتب الإحصاء السويدي الصادرة اليوم الاثنين تراجع معدل تضخم أسعار المستهلك في البلاد خلال فبراير الماضي.
وبحسب مكتب الإحصاء ارتفع مؤشر أسعار المستهلك خلال الشهر الماضي بنسبة 4ر1% سنويا بعد ارتفاعه بنسبة 6ر1% سنويا خلال يناير الماضي، في حين كان المحلون يتوقعون ارتفاعه بمعدل 6ر1%.
في الوقت نفسه ارتفع المؤشر خلال الشهر الماضي بنسبة 3ر0% شهريا، بعد تراجعه بنسبة 4ر0% شهريا خلال الشهر السابق، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعه بنسبة 4ر0% أيضا.
وبلغ معدل التضخم في السويد مع تثبيت أسعار الفائدة خلال فبراير الماضي 5ر1% مقابل 7ر1% سنويا خلال يناير الماضي.
وبحسب مكتب الإحصاء ارتفع مؤشر أسعار المستهلك خلال الشهر الماضي بنسبة 4ر1% سنويا بعد ارتفاعه بنسبة 6ر1% سنويا خلال يناير الماضي، في حين كان المحلون يتوقعون ارتفاعه بمعدل 6ر1%.
في الوقت نفسه ارتفع المؤشر خلال الشهر الماضي بنسبة 3ر0% شهريا، بعد تراجعه بنسبة 4ر0% شهريا خلال الشهر السابق، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعه بنسبة 4ر0% أيضا.
وبلغ معدل التضخم في السويد مع تثبيت أسعار الفائدة خلال فبراير الماضي 5ر1% مقابل 7ر1% سنويا خلال يناير الماضي.