الشروط والأوراق المطلوبة للمنحة الدراسية للمعلمين بألمانيا

حدّدت وزارة التربية والتعليم الفني الأوراق والوثائق المطلوبة للمنحة الدراسية للحصول على درجة الماجستير في الإدارة الدولية في مجال التعليم من جامعة لوديفسيبرج بألمانيا وجامعة حلوان بالقاهرة مع الهيئة الألمانية للتبادل العلمي DAAD، خلال عامي 2022، و2023.شملت الشروط الواجب توافرها في المعلمين المتقدمين للمنحة الدراسية في ألمانيا الآتي:1- أن يكون مصري الجنسية.2- أن لا يزيد السن عن 50 عامًا.3- أن يكون حاصل على مؤهل عالي «بكالريوس، مايعادلة».4- إجادة اللغة الانجليزية إجادة تامة تحدثا وكتابة.5- أن يكون لديه خبرة بالعمل في مجال التعليم لا تقل عن 5 أعوام.6- ألا يكون حاصل على درجات ماجستير أو دكتوراه سابقًا.تضمنت الأوراق المطلوبة ما يلي:1-السيرة الذاتية.2-ملخص عن المتوقع من هذه الدراسة "لا يتعدى صفحتين بالغغة الإنجليزية".3-شهادة خبرة موثقة توضح عدد سنوات الخبرة في مجال التعليم لا تقل عن 5 سنوات.4- شهادة المؤهل الدراسي مع بيان بدرات النجاح.5-صورة من جواز سفر ساري.6- شهادة اختبار TOEFL على ألا تقل الدرجة عن "79" IBT، أو "6" IELTS BAND.7- استمارة بيانات مرشح وصحيفة أحوال وظيفة حديثة معتمدة ومختومة.8- إفادة حديثة بالموقف من البعثات التدريبية.9- خطاب ترشيح من جهة العمل يفيد موافقة على ترشيح المتقدم للحصول على هذه المنح والقيام بالالتحاق ببرنامج الدراسة.