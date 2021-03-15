رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الشروط والأوراق المطلوبة للمنحة الدراسية للمعلمين بألمانيا

الإثنين 15/مارس/2021 - 05:00 م
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
ريم محمود
طباعة
حدّدت وزارة التربية والتعليم الفني الأوراق والوثائق المطلوبة للمنحة الدراسية للحصول على درجة الماجستير في الإدارة الدولية في مجال التعليم من جامعة لوديفسيبرج بألمانيا وجامعة حلوان بالقاهرة مع الهيئة الألمانية للتبادل العلمي DAAD، خلال عامي 2022، و2023.

شملت الشروط الواجب توافرها في المعلمين المتقدمين للمنحة الدراسية في ألمانيا الآتي:

1- أن يكون مصري الجنسية.
2- أن لا يزيد السن عن 50 عامًا.
3- أن يكون حاصل على مؤهل عالي «بكالريوس، مايعادلة».
4- إجادة اللغة الانجليزية إجادة تامة تحدثا وكتابة.
5- أن يكون لديه خبرة بالعمل في مجال التعليم لا تقل عن 5 أعوام.
6- ألا يكون حاصل على درجات ماجستير أو دكتوراه سابقًا.

تضمنت الأوراق المطلوبة ما يلي:
1-السيرة الذاتية.
2-ملخص عن المتوقع من هذه الدراسة "لا يتعدى صفحتين بالغغة الإنجليزية".
3-شهادة خبرة موثقة توضح عدد سنوات الخبرة في مجال التعليم لا تقل عن 5 سنوات.
4- شهادة المؤهل الدراسي مع بيان بدرات النجاح.
5-صورة من جواز سفر ساري.
6- شهادة اختبار TOEFL على ألا تقل الدرجة عن "79" IBT، أو "6" IELTS BAND.
7- استمارة بيانات مرشح وصحيفة أحوال وظيفة حديثة معتمدة ومختومة.
8- إفادة حديثة بالموقف من البعثات التدريبية.
9- خطاب ترشيح من جهة العمل يفيد موافقة على ترشيح المتقدم للحصول على هذه المنح والقيام بالالتحاق ببرنامج الدراسة.

موضوعات متعلقة

«الراجل اللي كان معاها بتاع أنابيب».. مفاجأة في واقعة «سيدة السلام»

«الصحة» تكشف تطورات الحالة الصحية للإعلامى وائل الإبراشى

مصر بين أكبر 10 اقتصادات في العالم.. والمالية: ما تحقق خلال كورونا «فاق التوقعات»

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2021

الصور

image description

مقاول يحول جراج عقار بحدائق الأهرام لحمام سباحة ومخزن للكاوتش (صور)

image description

«الكفن» ينهي خصومة ثأرية دامت 5 سنوات بين عائلتي ناجي وعبود بحلوان

image description

تنفيذ تدريب عملي للتعامل مع الأزمات والكوارث بدمياط

image description

افتتاح معرض «ست الدار» في دورته الثالثة بدمياط

image description

افتتاح المركز الإقليمي لتكنولوجيا تخزين الحبوب بصومعة برقاش

الأكثر قراءة

بوابة الأزهر الإلكترونية | نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2021

«صيف وشتاء في آنٍ واحد».. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس الأيام المقبلة

السيسي يوجه بعلاج شاب مصاب بورم في العين على نفقة الدولة

موعد فتح الطيران السعودي الدولي اليوم

إنفوجراف

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

هل يستحق Tenet المشاهدة؟.. 8 نقاط ضعف في آخر أعمال نولان

منوعات

كندا تقوض الصيد الجائر للأسماك عبر الأقمار الصناعية

كل ماتريد معرفته عن الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان الرابع عشر

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان العاشر

50% من سكان روسيا لديهم أجسام مضادة لكورونا

أيام زمان

حكاية زينات علوى مع أول نقابة للراقصات

حكاية الفنانة نادية لطفى مع شخصية «فتاة الليل» وزوجها الأول

اكتشفها محمد عبدالوهاب.. قصة شريفة ماهر فى عالم الفن

«شعرت أنها ستفشل بسبب سامية جمال».. رحلة الفنانة ليلى الجزائرية إلى مصر

مقالات الرأي
القس. رفعت فكرى
البابا فرنسيس ورسالة المصالحة
لواء. محسن الفحام
أبواق الضلال
ماجد حبته
يكافحون التطرف.. ويدعمون الإرهاب!
مؤمن المحمدي
سباعية في حلقات
المزيد

الثقافة

زيارة جديدة لـ شادي عبد السلام.. مطعم ليدو وربة المعبد

زيارة جديدة لـ شادى عبد السلام.. بدم الذاكرة ممثلون يصبحون ورثة

حكايات الروب الأسود يكتبها أدهم العبودى

صدور «شهاب غانم.. شاعر الحب والسلام» عن دار النابغة