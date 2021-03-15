قائد عسكري يحذر من مخاطر فقدان التفوق العسكري الأمريكي على الصين

حذر قائد عسكري أمريكي كبير من مخاطر فقدان الولايات المتحدة لتفوقها العسكري على الصين التي لا تواجه ردعا دوليا قويا وتخطط فيما يبدو لشن حرب.جاء ذلك في شهادة أدلى بها الأدميرال فيليب دافيدسون قائد القوات الأمريكية في منطقة الاندو باسيفيك أمام أعضاء لجنة الخدمات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي.وحذر القائد العسكري الأمريكي من تزايد الخلل في التوازن بهذه المنطقة نتيجة التقدم العسكري الصيني السريع هناك.وقال الأدميرال دافيدسون: "إن الميزان العسكري في منطقة الاندو باسيفيك لم يعد في صالح الولايات المتحدة وحلفائها، وفي ظل هذا الخلل في التوازن فإننا نواجه خطرا متزايدا ربما يشجع الصين على تغيير الوضع الراهن من جانب واحد قبل أن تتمكن قواتنا من توجيه رد فعال".وأضاف أن "بحلول عام 2025، سيكون بمقدور الصين نشر ثلاث حاملات طائرات"، معربا عن قلقه من احتمال "تهديد الصين بالقيام بعمل عدواني ضد تايوان وأنها قد تقوم بغزوها خلال ستة أعوام".وأشار دافيدسون إلى مشاعر القلق التي ثارت خلال عهد الحرب الباردة، محذرا من أن الصين تسارع ببناء مخزونها النووي، وإذا استمرت في السير نحو تطوير قدراتها النووية بدون رادع، فإن مخزونها يمكن أن يتفوق على المخزون الأمريكي بحلول عام 2030.وعندما سأل السيناتور توم كوطون الأدميرال دافيدسون عن مدى صحة القول بأنه إذا ضاعف الصينيون مخزونهم النووي لأربعة أضعاف سيكون بإمكانهم التفوق نوويا على الولايات المتحدة قبل نهاية العقد الحالي، أجاب الأدميرال دافيدسون "بنعم".جدير بالذكر أن تحذيرات الأدميرال دافيدسون تأتى بالتزامن مع جولة وزيري دفاع وخارجية الولايات المتحدة التي بدأت في 13 مارس وتشمل اليابان وكوريا الجنوبية والهند.ويرى بعض المراقبين أن تلك الجولة المشتركة تكتسب أهمية كبرى في ظل حالة التنافس الأمريكية الصينية التي تتخذ منحنى تصاعديا.ويقول مسئولون بالخارجية الأمريكية إن إدارة بايدن تسعى إلى إعادة إحياء التحالف مع الدول الثلاث في مواجهة ما وصفه الرئيس بايدن في خطاب ألقاه في وقت سابق من الشهر الجاري "بالتغول الصيني الأخطر للقرن الحادي والعشرين".وعلى الرغم من أن الأدميرال دافيدسون لم يحدد حجم الأسلحة النووية لدى الصين أو الولايات المتحدة، إلا أن تقديرات جمعية مراقبة الأسلحة تشير الى أن الولايات المتحدة كانت تمتلك 5800 رأسا حربيا نوويا حتى أغسطس عام 2020، لكن عدد الرؤوس النشطة بينها يبلغ 3800 رأسا فقط.وبموجب معاهدة "ستارت" الجديدة بين الولايات المتحدة وروسيا، فإن هذه المعاهدة تسمح للولايات المتحدة بنشر 1550 رأسا حربيا نوويا على 800 منصة إطلاق استراتيجية، ومازال هذا الرقم يزيد بأربعة أضعاف على قدرات الصين النووية.وردا على تزايد الاعتداءات الصينية في بحر الصين الجنوبي، قامت الولايات المتحدة بزيادة تواجدها البحري في هذه المنطقة لضمان حرية الملاحة والحفاظ على فتح المياه الدولية.ورغم الاتصال الجغرافي الطبيعي بين المحيطين الهادئ والهندي، فإن أدبيات العلاقات الدولية لم تعرف استخدام مفهوم "الإندو- باسيفيك" بالمعنى الجيوسياسي أو الجيواقتصادي إلا منذ سنوات قليلة، لكن مع وصول إدارة دونالد ترامب للسلطة حدث ما يشبه بالتحول الكامل إلى اعتماد مفهوم "الإندو- باسيفيك" محل مفهوم "آسيا-المحيط الهادئ"، وهو ما اتضح في الاستخدام المكثف من جانب ترامب لمفهوم "الإندو- باسيفيك" أثناء زيارته لعدد من الدول الآسيوية في نوفمبر 2017، شملت اليابان وكوريا الجنوبية والصين وفيتنام والفلبين، إذ لوحظ خلالها عدم استخدامه لمفهوم "آسيا-المحيط الهادئ"، في دلالة واضحة على تخلي إدارته عن هذا المفهوم.وفيما يتعلق بالنطاق الجغرافي لمفهوم "الإندو-باسيفيك" فإن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي خلال عام 2018 حدد تعريفا للنطاق الجغرافيللمفهوم على أنه يشمل جميع الدول الساحلية المشاطئة لأي من المحيطين الهندي والهادي والدول الواقعة داخل مياههما.وفيما يتعلق بأهم المحركات التي وقفت وراء تطور المفهوم، فكأن أولها صعود الهند، وتزايد حضورها السياسي والاقتصادي داخل الأقاليم الآسيوية، أما المحرك الثاني فكان يتمثل في تنامي النفوذ الصيني، وتجاوزه منطقة "آسيا الباسيفيك" ليشمل منطقة المحيط الهندي أيضا.