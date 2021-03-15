مسئول أوروبي: هناك طلب على لقاح سبوتنيك V الروسي في الاتحاد

قال رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا (PACE) هندريك دامز إن هناك طلبًا في الاتحاد الأوروبي على لقاح (سبوتنيك V) الروسي المضاد لكورونا.وأضاف دامز خلال لقائه رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين اليوم الاثنين وفقًا لوسائل إعلام روسية أن هناك طلبًا على اللقاح بالاتحاد الأوروبي، والمؤسسة المختصة في الاتحاد الأوروبي تدرس هذه الإمكانية.من جهته أعلن المتحدث باسم المفوضية الأوروبية ستيفان دي كيرسميكر في مؤتمر صحفي في بروكسل اليوم - أنه لا توجد حاليًا مفاوضات مع الجهات المنتجة للقاح سبوتنيك الروسي.وأشار ممثل المفوضية الأوروبية إلى أن لقاح (سبوتنيك V)، غير مدرج حاليًا في مجموعة اللقاحات الأوروبية، مضيفًا أنه إذا أرادت الدول الأعضاء توسيع محفظة اللقاحات، فيمكن مناقشة ذلك.