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الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

محتجون يقطعون الطرق ويشعلون الإطارات فى بيروت وطرابلس

الإثنين 15/مارس/2021 - 05:50 م
محتجون بيروت
محتجون بيروت
آية حسني
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أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، الإثنين، بقيام محتجون بقطع الطريق باتجاه ساحة الشهداء ببيروت بإطارات مشتعلة، اعتراضا على الأوضاع السياسية والاجتماعية في البلاد.

وأقبل محتجون في مدينة طرابلس، بقطع الطرقات الداخلية احتجاجًا على الأوضاع المعيشية والاقتصادية.

ويتظاهر الآلاف في وسط بيروت للمطالبة بحكومة مستقلة جديدة لإخراج لبنان من أزمته المتفاقمة وسط تزايد الإحباط من الانهيار المالي في البلاد.

وتمثل الأزمة الاقتصادية في لبنان أكبر تهديد لاستقراره منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين 1975 و1990.

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