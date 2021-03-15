نائب رئيس الوزراء الإسباني يستقيل من تحالف يونيداس بوديموس

قدم نائب رئيس الوزراء الإسباني بابلو إيجليسياس استقالته اليوم الاثنين، من تحالف "نحن نستطيع " أو "يونيداس بوديموس" اليساري، بشكل غير متوقع قائلا إنه يعتزم الترشح لمقعد في العاصمة مدريد في الانتخابات الإقليمية المقبلة.وقال إيجليسياس الذي لا يحظى بشعبية كبيرة في الأوساط المحافظة إنه سيرشح نفسه ضد زعيمة الحكومة الإقليمية المحافظة إيزابيل دياز إيوسو فيالانتخابات الإقليمية في مدريد في الرابع من مايو المقبل.ويعتزم إيجليسياس ترك منصبه في الحكومة مع بداية حملته الانتخابية في 30 أبريل المقبل.وكتب إيجليسياس في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في تفسير لذلك أن الديمقراطية مهددة من يمين متطرف جديد على غرار ترامباليوم من الضروري مواجهة هذا اليمين الإجرامي.كما أشارت تعليقاته إلى حزب فوكس الشعبوي اليميني، واقترح ايجليسياس أن يخلفه وزير العمل يولاندا دياز في منصب نائب رئيس الوزراء بيدرو سانشيز.