رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

نائب رئيس الوزراء الإسباني يستقيل من تحالف يونيداس بوديموس

الإثنين 15/مارس/2021 - 04:57 م
رئيس الوزراء الإسباني
رئيس الوزراء الإسباني بابلو إيجليسياس
وكالات
طباعة
قدم نائب رئيس الوزراء الإسباني بابلو إيجليسياس استقالته اليوم الاثنين، من تحالف "نحن نستطيع " أو "يونيداس بوديموس" اليساري، بشكل غير متوقع قائلا إنه يعتزم الترشح لمقعد في العاصمة مدريد في الانتخابات الإقليمية المقبلة.

وقال إيجليسياس الذي لا يحظى بشعبية كبيرة في الأوساط المحافظة إنه سيرشح نفسه ضد زعيمة الحكومة الإقليمية المحافظة إيزابيل دياز إيوسو في
الانتخابات الإقليمية في مدريد في الرابع من مايو المقبل.

ويعتزم إيجليسياس ترك منصبه في الحكومة مع بداية حملته الانتخابية في 30 أبريل المقبل.

وكتب إيجليسياس في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في تفسير لذلك أن الديمقراطية مهددة من يمين متطرف جديد على غرار ترامب
اليوم من الضروري مواجهة هذا اليمين الإجرامي.

كما أشارت تعليقاته إلى حزب فوكس الشعبوي اليميني، واقترح ايجليسياس أن يخلفه وزير العمل يولاندا دياز في منصب نائب رئيس الوزراء بيدرو سانشيز.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

تفاصيل القبض على المتهم بالتحرش فى مترو الأنفاق

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2021

«الصحة» تكشف تطورات الحالة الصحية للإعلامى وائل الإبراشى

إحالة 3 متهمين في واقعة «سيدة السلام» للمحاكمة الجنائية

الصور

image description

تنفيذ تدريب عملي للتعامل مع الأزمات والكوارث بدمياط

image description

افتتاح معرض «ست الدار» في دورته الثالثة بدمياط

image description

«الكفن» ينهي خصومة ثأرية دامت 5 سنوات بين عائلتي ناجي وعبود بحلوان

image description

افتتاح المركز الإقليمي لتكنولوجيا تخزين الحبوب بصومعة برقاش

image description

محافظ أسيوط يسلم ماكينات تطريز لجمعيات أهلية تدرب وتؤهل الفتيات

الأكثر قراءة

«صيف وشتاء في آنٍ واحد».. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس الأيام المقبلة

بوابة الأزهر الإلكترونية | نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2021

إحالة 3 متهمين في واقعة «سيدة السلام» للمحاكمة الجنائية

موعد فتح الطيران السعودي الدولي اليوم

إنفوجراف

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

هل يستحق Tenet المشاهدة؟.. 8 نقاط ضعف في آخر أعمال نولان

منوعات

كل ماتريد معرفته عن الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان الرابع عشر

كندا تقوض الصيد الجائر للأسماك عبر الأقمار الصناعية

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان العاشر

50% من سكان روسيا لديهم أجسام مضادة لكورونا

أيام زمان

حكاية زينات علوى مع أول نقابة للراقصات

حكاية الفنانة نادية لطفى مع شخصية «فتاة الليل» وزوجها الأول

اكتشفها محمد عبدالوهاب.. قصة شريفة ماهر فى عالم الفن

«شعرت أنها ستفشل بسبب سامية جمال».. رحلة الفنانة ليلى الجزائرية إلى مصر

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
سباعية في حلقات
ماجد حبته
دَبْدَبة «المدبّ» التونسى
د. منى حلمى
رأس الإنسان امرأة أو رجلًا أهم ألف مرة من رأس المال
عمرو خالد
أقوى الطرق للتخلص من تشويش الحياة «١-٢»
المزيد

الثقافة

صدور «شهاب غانم.. شاعر الحب والسلام» عن دار النابغة

فتح باب الحجز للمشاركة في معرض الإسكندرية التاسع للكتاب

ننشر أسماء الفائزين بجائزة محمود درويش للإبداع بدورتها الـ12

مصطفى عبادة يكتب: سنواتى فى الصين.. رحلة ماركو بولو مصرى