«أوقاف مطروح»: البدء فى ترميم مئذنتى مسجد العوام
الإثنين 15/مارس/2021 - 05:23 م
ياسمين شعيبطباعة
قال حسن عبدالبصير، وكيل أوقاف مطروح، اليوم الإثنين، إن مديرية أوقاف مطروح بالتعاون مع نقابة المهندسين، أحضرت استشاري من جامعة القاهرة لتقييم مئذنتي مسجد العوام والبدء في عملية الترميم.
وأضاف "عبد البصير" في بيان له، أن محافظ مطروح وجه بإجراء المقايسة اللازمة لترميم المئذنتين، وتمت الموافقة على الفور من وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة وشدد على سرعة إنهاء أعمال الترميم.
وأضاف "عبد البصير" في بيان له، أن محافظ مطروح وجه بإجراء المقايسة اللازمة لترميم المئذنتين، وتمت الموافقة على الفور من وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة وشدد على سرعة إنهاء أعمال الترميم.
«أوقاف مطروح»: البدء فى ترميم مئذنتى مسجد العوام
«أوقاف مطروح»: البدء فى ترميم مئذنتى مسجد العوام
«أوقاف مطروح»: البدء فى ترميم مئذنتى مسجد العوام
«أوقاف مطروح»: البدء فى ترميم مئذنتى مسجد العوام