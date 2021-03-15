«أوقاف مطروح»: البدء فى ترميم مئذنتى مسجد العوام

قال حسن عبدالبصير، وكيل أوقاف مطروح، اليوم الإثنين، إن مديرية أوقاف مطروح بالتعاون مع نقابة المهندسين، أحضرت استشاري من جامعة القاهرة لتقييم مئذنتي مسجد العوام والبدء في عملية الترميم.وأضاف "عبد البصير" في بيان له، أن محافظ مطروح وجه بإجراء المقايسة اللازمة لترميم المئذنتين، وتمت الموافقة على الفور من وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة وشدد على سرعة إنهاء أعمال الترميم.