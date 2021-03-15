مباحثات روسية تونسية لتطوير العلاقات في الاتصالات والفضاء

أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أن إطلاق قمر اتصالات تونسي على صاروخ روسي من قاعدة بايكونور الفضائية يوم 20 مارس الجاري سيكون بداية تعاون مثمر في مجال التقنيات العالية.وذكرت وكالة (سبوتنيك) الروسية أن هذا الإعلان جاء خلال اجتماع نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف مع مسئول من شركة "تالنت هولدينج" (Telnet Holding) التونسية.وخلال الاجتماع، الذي حضره سفير تونس في موسكو طارق بن سالم، تم التأكيد على أن الإطلاق المرتقب للقمر الصناعي التونسي للاتصالات على الصاروخ الروسي من قاعدة "بايكونور" الفضائية سيصادف بداية تعاون ثنائي مثمر في مجال التقنيات العالية.وأكد الطرفان اهتمامهما المشترك بزيادة بناء شراكات تجارية في مختلف المجالات مع الدور التنسيقي للجنة الحكومية الدولية الروسية التونسية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني.. فيما من المقرر عقد الاجتماع الثامن للجنة في موسكو خلال النصف الثاني من هذا العام.