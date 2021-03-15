«ما بقى فينا نتحمل».. متاجر لبنان تغلق أبوابها بسبب الأزمة الاقتصادية

أغلقت عدد من المحلات التجارية في مدينة عكار شمال لبنان، الإثنين، أبوابها أمام المواطنين ردا على الارتفاع الجنوني بسعر الصرف.ووضعت المحلات لافتات على الأبواب كتب عليها «مقفل لأن ما بقا فينا نتحمل»، مشيرة إلى أن القرار احتجاجا على فشل السياسيين اللبنانيين في إيجاد حل للأزمة الاقتصادية.وقفز سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم، في السوق السوداء، وبقي مستقرا في البنوك.وزاد سعر الدولار في السوق السوداء إلى 12200 ليرة للشراء و12400 ليرة للبيع، مقابل 11500 للشراء و11600 ليرة للبيع، أمس.ورفض العديد من المتاجر التعامل بالليرة تخوفا من المزيد من الانهيار في قيمتها فيما حرصت على التعامل بالدولار.