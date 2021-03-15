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الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكاظمي يؤكد ضرورة خفض التصعيد بالمنطقة

الإثنين 15/مارس/2021 - 04:53 م
الكاظمي
الكاظمي
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أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم الإثنين ضرورة خفض التصعيد بالمنطقة وتجنيب العراق من أن يكون ساحة للصراعات.

وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز)،"إن الكاظمي ووزير الخارجية فؤاد حسين، أكدا على ضرورة اعتماد العراق على الحوار والارتكان للمبادرات التي تفضي لخفض التصعيد وتجنيب البلاد لأن يكون ساحة للصراعات".

وأشار الكاظمي إلى أهم التحديات التي تعترض مسار السياسة الخارجية وما ينبغي على الدبلوماسي التحلّي به للنهوض بهذه المهمة، داعيًا إلى بذل المزيد من الجهود والدفع بعلاقات العراق مع جيرانه وشركائه بهدف إعادة الدور الريادي المتوقع له، عبر مختلف الأدوات والآليات الدبلوماسية التي تحقق مصلحة العراق وتنتصر لقضاياه العادلة وفي مقدمتها القوة الناعمة وسبل اعتمادها لإظهار مصادر قوة البلد في مختلف المحافل الدولية.

ومن جانبه، لفت حسين إلى أن انفتاح السياسة الخارجية يأتي في مرحلة تتطلب حضورًا ومبادرة فاعلة للدبلوماسية العراقية، موضحًا أن العمل على خلق مسارات تدعم الاقتصاد العراقي هو أولوياتهم

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