«غنيم» يهنئ أبناء بني سويف بعيدها القومي: جزء أصيل من كفاح المصريين (فيديو)

هنأ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أبناء المحافظة، اليوم الاثنين، بمناسبة العيد القومي، والذي يمثل حدثًا تاريخيًا ومناسبة وطنية تجسدت فيها شجاعة أبناء المحافظة وحلقة من حلقات كفاحهم المشرف في فترة قد عانى فيها الوطن من الاستعمار.وأشار "غنيم" إلى أن أبناء بني سويف أثبتوا على مر التاريخ أنهم جزء أصيل من تاريخ كفاح الشعب المصري من أجل وطنه ليكون دائما شامخا مرفوعة رايته، ودائما أبناء بني سويف رجال في كل الصعاب والتحديات والأزمات التي يمر بها الوطن.وأضاف: أغتنم هذه المناسبة، لأنقل شكر وتقدير أبناء بني سويف الرئيس عبد الفتاح السيسي، للنقلة التنموية التي شهدها ومازال يشهدها صعيد مصر بشكل عام وبني سويف بوجه خاص، في ظل تكليفاته بتوجيه مؤشر بوصلة التنمية للصعيد، خاصة وأن بنى سويف كإحدى محافظات الصعيد قد شهدت تنفيذ مشروعات قومية وخدمية بتكلفة قاربت الـتسعين مليار جنيه شملت قطاعات خدمية عديدة والتي حسنت جودة الحياة وعززت البنية التحتية والمرافق في كافة ربوع قرى ومراكز ومدن المحافظة.وأعرب المحافظ عن ترحيبه وسعادته الكبيرة لحضور المحافظين الذين تولوا المسؤولية خلال السنوات الماضية، وكانت لهم بصماتهم الواضحة في كل مجال يتعلق بحياة المواطنين وبذلوا جهودا مضنية من أجل تنفيذ رؤية الدولة وتحقيق طموحات وآمال أبناء المحافظة، موجها رسالة إعزاز وتقدير لأرواح شهداء الوطن عبر الأزمنة المختلفة الذين نستلهم من تضحياتهم معانى الوطنية والانتماء والولاء ونعاهد الله أن نظل لهم أوفياء، وصفًا واحدًا خلف جيشنا والشرطة المصرية الباسلة في مواجهة من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار الوطن.كما بعث المحافظ برسالة لشباب المحافظة بأن عليهم أن يفخروا بمحافظتهم العريقة، وأجدادهم عبر العصور المختلفة الذين صنعوا حضارة عظيمة سطرها التاريخ بأحرف من نور، والتي تركت آثارا شاهدة على تاريخ وعظمة هذه البلدة الطيب شعبها وأرضها، مشيرا إلى أن عيد بني سويف القومي هذا العام سوف يشهد افتتاح العديد من المشروعات الخدمية، حيث تم الانتهاء في الفترة الأخيرة من 54 مشروعا شملت 12 قطاعًا خدميًا، بتكلفة تجاوزت مليارات الجنيهات، ومازالت الجهود متواصلة لتنفيذ الاستراتيجية التنموية العامة التي تم إطلاقها منذ بضعة أشهر.