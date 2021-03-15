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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

عابد عناني ينتهي من تصوير مشاهده في «الاختيار 2»

الإثنين 15/مارس/2021 - 04:52 م
عابد عناني
عابد عناني
حسين الجندي
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انتهى الفنان الشاب عابد عناني، من تصوير مشاهده في مسلسل "الاختيار 2" والذي حمل اسم "رجال الظل" وهو العمل الذي يشارك في بطولته الفنان كريم عبدالعزيز، والفنان أحمد مكي ويعرض في السباق الرمضاني المقبل.

وظهر عابد عناني في صورة حصلت عليها "الدستور" وهو يحمل السلاح مستكملا ما قدمه في الجزء الأول، حيث يقدم شخصية الإرهابي عماد عبد الحميد الصديق الأول للإرهابي هشام عشماوي الشخصية التي قدمها الفنان أحمد العوضي.

ويظهر عابد عناني بشخصيته في المسلسل كضيف شرف بعد أن قدم 30 حلقة كاملة في الجزء الأول.

المسلسل من تأليف هاني سرحان، ومن إخراج بيتر ميمي، ومن إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي.

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