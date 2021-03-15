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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تعيين عدد من المستشارين مديرين لـ 20 نيابة إدارية على مستوى الجمهورية

الإثنين 15/مارس/2021 - 04:50 م
النيابة الإدارية
النيابة الإدارية
محمد عيسى
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قام المستشار عصام المنشاوي – رئيس هيئة النيابة الإدارية، بتعيين عدد من المستشارين من درجة وكيل عام أول ووكيل عام، مديرين لعشرين نيابة من النيابات الإدارية على مستوى الجمهورية.

وشمل القرار كلٍ من الوكلاء العموم الأول المستشار ين( أمير إبراهيم محمد مراد، أسامة خليل محمد عبد الرحمن، ماهر ملاك معوض يعقوب، فياض عبد رب النبي، طارق فكري محمد غالي، علي شحاتة محمد علي، طلعت رشاد محمود علي، صلاح محمد عبد الكريم الوكيل، إسلام حسن محمد نمر، وليد السيد علوان محمد، أحمد محمد قاسم الملطاوي، مصطفى فؤاد عبد الكريم المتولي).

كما شمل الوكلاء العموم المستشارين (أسامة عبد الحكيم أحمد البنا، أحمد يوسف مُسعد يوسف، جمال سيد حسن بدران، ومحمد خيري محمد سليمان الغرباوي، عمر همام أحمد محمود، طه حسين عبد السلام مصطفى، أحمد محمد جلال طه، محمد مصطفى محمود راشد).

ومن جانبه أكد المستشار عصام المنشاوي، على قدرة الشباب في تطوير العمل بالنيابات واكتسابهم الخبرات اللازمة ممن سبقوهم من شيوخ الهيئة وبما ينعكس على حسن أداء رسالتهم السامية لتحقيق العدالة وإعلاء دولة القانون.

ياتي ذلك إيمانًا بتفعيل دور الشباب ودعمه وتمكينه من تولي المناصب القيادية في النيابة الإدارية

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