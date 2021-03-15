الاتحاد الأوروبي يينذر إنجلترا لخرقها بروتوكول أيرلندا وأيرلندا الشمالية

بعثت المفوضية الأوروبية اليوم رسالة إنذار رسمي إلى المملكة المتحدة لخرقها أحكام البروتوكول الخاص بأيرلندا وأيرلندا الشمالية، فضلًا عن عدم الالتزام بمبدأ حسن نية المنصوص عليه في اتفاقية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، وهي المرة الثانية خلال ستة أشهر التي تقوم فيها حكومة المملكة المتحدة بخرق القانون الدولي وفقا لبيان المفوضية.وفي هذا السياق قال نائب رئيس المفوضية ماروش شيفشوفيتش، الرئيس المشارك للجنة المشتركة للاتحاد الأوروبي "إن "البروتوكول الخاص بأيرلندا وأيرلندا الشمالية هو السبيل الوحيد لحماية اتفاقية الجمعة العظيمة (بلفاست) والحفاظ على السلام والاستقرار، مع تجنب الحدود في جزيرة أيرلندا والحفاظ على سلامة السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي."وأضاف " لقد وافق الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة على البروتوكول معًا، ونحن ملزمون أيضًا بتنفيذه معًا. القرارات أحادية الجانب وانتهاكات القانون الدولي من قبل المملكة المتحدة تهزم هدفها وتقوض الثقة بيننا. يجب على المملكة المتحدة تنفيذها بشكل صحيح إذا أردنا تحقيق أهدافنا. هذا هو السبب في أننا نطلق إجراءات قانونية اليوم. آمل حقًا أنه من خلال الروح التعاونية والواقعية والبناءة التي سادت في عملنا حتى الآن بشأن تنفيذ اتفاقية الانسحاب أن يمكننا حل هذه القضايا في اللجنة المشتركة دون اللجوء إلى مزيد من الوسائل القانونية ".وبعثت المفوضية الأوروبية رسالة رسمية إلى المملكة المتحدة بشأن انتهاكات أحكام قانون الاتحاد الأوروبي المتعلقة بحركة البضائع وسفر الحيوانات الأليفة بموجب البروتوكول الخاص بأيرلندا وأيرلندا الشمالية، وهو ما يمثل بداية عملية انتهاك رسمية. ومن خلال هذه الرسالة، تطلب المفوضية من المملكة المتحدة تنفيذ إجراءات سريعة لاستعادة الامتثال لشروط البروتوكول، وحددت شهرا واحدا أمام المملكة المتحدة للرد على الرسالة.من ناحية أخرى أرسل نائب رئيس المفوضية، ماروش شيفشوفيتش، رسالة سياسية إلى ديفيد فروست، الرئيس المشارك للمملكة المتحدة في اللجنة المشتركة، يدعو فيها حكومة المملكة المتحدة إلى تصحيح والامتناع عن تطبيق البيانات والتوجيهات المنشورة في 3 مارس و4 مارس 2021، حيث أن هذه التدابير الفردية تمثل انتهاكا لمبدأ حسن النية المنصوص عليه في المادة 5 من اتفاق الانسحاب "بريكست".كما تدعو الرسالة المملكة المتحدة إلى الدخول في مشاورات ثنائية في اللجنة المشتركة بحسن نية بهدف التوصل إلى حل متفق عليه من جميع الأطراف بحلول نهاية الشهر الجاري.يشار إلى أن البروتوكول الخاص بأيرلندا وأيرلندا الشمالية، وهو جزء من اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قد تم التصديق عليه من قبل كل من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة ودخل حيز النفاذ في 1 فبراير 2020 ويترتب عليه آثار قانونية وفق نصوص القانون الدولي.وكان الهدف من البروتوكول الحفاظ على السلام والاستقرار، وحماية اتفاقية الجمعة العظيمة (بلفاست)، وتجنب الحدود الصعبة في جزيرة أيرلندا، والحفاظ على سلامة السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي.ومن أجل تحقيق هذه الأهداف، يجب تنفيذ بنود البروتوكول بالكامل، وفي حالة عدم قيام حكومة المملكة المتحدة فإن ذلك يعرض تحقيق هذه الأهداف للخطر.