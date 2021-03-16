أطباء «عزل إسنا»: ذكريات مع كورونا



ذكريات أليمة، لكن مرورها بسلام جعلها مصدر للفخر لدى أبطالها الذين واجهوا بكل بسالة مرض غامق انتشر في العالم فجأة ووقفت الدول عاجزة لا تدرك كيفية مواجهته.



ففي مثل هذه الأيام من العام الماضي، وقف فريق طبي من مستشفى إسنا التخصصي الذي حقق أعلى معدلات للشفاء من الفيروس في مواجهة المرض، بعد ساعات من قرار وزارة الصحة بضم المستشفى إلى قائمة المستشفيات الذي تم تخصصيه للعزل لتكون أول المستشفيات في مصر الذي تستقبل المصابين من باخرة الأقصر، التي كانت بؤرة انتشار المرض الأولى في مصر.



كان لأطباء إسنا ذكريات مع اليوم الأول لهم في العزل الصحي والتعامل مباشرة مع المرضى بكورونا، «الدستور» تواصلت معهم وعرضت ذكرياتهم بعد مرور عام على عملهنّ في العزل الصحي.







شريف شعبان

• شريف شعبان: رفضنا الهروب من المسؤولية وحققنا أعلى معدلات للشفاء



شريف شعبان رئيس فريق الطوارئ بمستشفى إسنا التخصصي، رئيس فريق للعزل بعد تحويل المستشفى لاستقبال المصابين من كورونا منتصف مارس الماضي، قال: "جاءنا التكليف بتحويل المستشفى للعزل قبل سفرنا للإجازة بـ6 ساعات فقط ولم يكن بالمستشفى سوى 10 أطباء، فقط، بعد أن قرر باقي الفريق الطبي من سكان إسنا العودة إلى منازلهم خشية العدوى، لأننا كنا نحارب عدوًا لا نعلم عنه شيئ، لكنني والفريق الذي ظل معي قررنا خوض الحرب وعدم الهروب من المسؤولية، فإذا تركنا مكاننا خوفًا من العدوى فمَن يساعد أهالينا المرضي"؟



وتابع "بدأ الطقم الطبي الذي قرر التطوع لمساعدة المرضى التواصل مع أهلهم وإبلاغهم بقرارهم، لكنني لم أفضل ذلك خوفًا من سيطرة القلق والخوف عليهم.



وواصل: "اخترت الطاقم الطبي الذي يعمل معه واحدًا تلو الآخر، وكان هدفي المساهمة في شفاء أكبر عدد من المرضى، فوضعت خطتي للعمل مع الفريق الطبي المتطوع، ولم يكن الدواء وحده السلاح الذي اعتمدت عليه للعلاج، لكن الحفاظ على نفسية المرضى ورفع الروح المعنوية كانت الأهم، حتى حققت مستشفى إسنا أعلى معدلات للشفاء من الفيروس على مستوى الجمهورية.



واستطرد: "في الأيام الأولى للعزل، كان المرضى المحجوزين كلهم من الأجانب وكانت سفاراتهم تتواصل معنا يوميًا للإطمئنان عليهم، وشكل ذلك نوع من الضغط، لكن مع بروتوكول العلاج الذي وضعناه في المستشفى بعد دراسة جيدة للبروتوكلات الدولية، عادت المرضى لبلادهم ووصلنا من سفارتهم رسائل شكر على ما حققناه.



أمير عدنان

• أمير عدنان: كنت أول طبيب يستقبل مريض بكورونا

أمير عدنان طبيب طوارئ وحالات حرجة بالمستشفى، قال لـ«الدستور»: "عندما صدر قرار تحويل مستشفى إسنا للعزل الصحي كنت خارج المستشفى مع أحد الزملاء ووصلتني مكالمة هاتفية بقرار تحويل المستشفى للعزل، ووقتها كل ما فكرت فيه هو ضرورة العودة مسرعًا للمستشفى لكسر حاجز الخوف والرهبة الذي فرضه هذا القرار بين الأطقم الطبية، وبالفعل عدت للمستشفى وعاد بعض الأفراد من الفريق الطبي".



وتابع "عندما عدنا للمستشفى لنكون الصف الأول في مواجهة فيروس لا نعلم عنه شيئًا، ارتدينا البدل الصفرا والماسكات والنظارات واستقبلت في الطوارئ أول حالة كورونا في الأقصر وكانت لأمريكية من أصل هندي: "كان الخوف بيني وبينها متبادل وكان الصمت يسكن الأرجاء حولنا لدرجة أنني كنت أسمع صوت نفسي ونفسها".



وتابع "توالت الأيام والأحداث وكانوا أفضل أسبوعين في حياتي عندما حققنا أعلى معدلات شفاء في الجمهورية.ّ



السيد شحات