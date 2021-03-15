مدحت صالح يطرح برومو أغنيته الجديدة بمناسبة «عيد الأم» (فيديو)

كشف المطرب مدحت صالح، عن برومو أغنيته الجديدة بمناسبة عيد الأم المقبل والتي تحمل اسم "إنتي حلوة في كل وقت" والتي قام بتسجيلها في الاستوديو الخاص به منذ أيام قليلة مع صناع الأغنية.وقال مدحت صالح عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "برومو أغنيتى الجديدة للأم اللى هتنزل كاملة على قناتى على اليوتيوب يوم السبت القادم بإذن الله.. بحبكم".وتعاون مدحت صالح في الأغنية الجديدة مع الملحن والموسيقي شدي مؤنس وتسجيل صوتي لأسامة كمال وهي من كلمات مصطفي ابراهيم ليتم طرح الأغنية تزامنا مع عيد الأم المقبل 21 مارس.ويستعد مدحت صالح خلال الفترة المقبلة لطرح عدد من الأغنيات السينجل الجديدة.