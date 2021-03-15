محافظ مطروح يستمع لمطالب الغطاسين ويستجيب لها

حرص اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الإثنين، على لقاء عدد من غطاسي مطروح لتقديم الشكر لهم على مواقفهم وجهودهم الإنسانية المخلصة والتعاون في إنقاذ الغرقى، بحضور الشيخ صلاح جبر، رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح وسليمان فضل ومهدى العمدة نائبي البرلمان السابقين وعدد من عمد ومشايخ مطروح.وأشاد محافظ مطروح بجهود الغطاسين في عدد من المواقف والمشاركة في الإنقاذ والبحث عن الغرقى وكان آخرها غرقى بحيرة كينج مريوط بالإسكندرية.واستمع محافظ مطروح لمطالب واحتياجات الغطاسين مؤكدا على تلبيتها مع الإسراع بها بالتنسيق مع الجهات المعنية والتي أهمها تخصيص مقر مناسب لغطاسي المنطقة الشرقية، بمدينة الضبعة مع توفير المعدات والزى المناسب لتيسير تجمعهم وتحركهم في أي طارئ وتكوين نقابة لجميع الغطاسين من الحمام شرقا حتى السلوم غربا بشهادات معتمدة بعد اجتياز الاختبارات اللازمة وعمل كارنيهات معتمدة لهم.وأكد محافظ مطروح على الاستفادة من خبرات الغطاسين بمياه البحر بسواحل مطروح واتجاهات الرياح بها وتيسير قيامهم بأعمال الصيد مع التصاريح اللازمة، خاصة وأن جميعهم يعمل بمهنة الصيد البحري مما يزيد من توفير الثروة السمكية بالمحافظة، بالإضافة لتوزيع وتنظيم تواجدهم على شواطئ مطروح من الحمام شرقا إلى السلوم غربا خاصة خلال موسم الصيف السياحي.وأضاف محافظ مطروح، أنه يجرى الإعداد لإقامة ندوة قريبا تحت شعار "مطروح بلا غرقى" يحاضر فيها المختصون لتحقيق الاستفادة لغطاسي مطروح مع تبادل الخبرات والمهارات في ذلك المجال، وكيفية التنظيم وسرعة الحركة وإدارة أي أزمة، كذلك التنسيق مع الحماية المدنية بشأن المعدات اللازمة والتصاريح اللازمة.