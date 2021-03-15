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الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بورسعيد يبحث المخططات النهائية لتطوير المدرسة الميكانيكية

الإثنين 15/مارس/2021 - 04:45 م
محافظ بورسعيد
محافظ بورسعيد
بورسعيد:شيماء رشاد
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عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الاثنين، اجتماعا لمناقشة الخطوات والإجراءات النهائية الخاصة بإقامة مدرسة تكنولوجية فنية متقدمة ببورسعيد وتطوير ٣ أقسام لوجستيه وإلكترونية وبترولية بالمدرسة الميكانيكية ببورسعيد.

جاء ذلك بحضور ممثلي شركة إيني الإيطالية واللواء يسري عبد الله سالم مدير هيئة الأبنية التعليمية وحنان الريحاني الرئيس التنفيذي لأكاديمية السويدي الفنية التابعة لمؤسسة السويدي إلكتريك، والمهندس هاني ذكي - رئيس قطاع المشروعات ومدير مديرية التربية والتعليم ببورسعيد ومدير التعليم الفني بالمحافظة.

وناقش محافظ بورسعيد الخطوات النهائية للبدء في تطوير أقسام (اللوجستيات، الإلكترونيات، البترول) بالمدرسة الميكانيكية ببورسعيد ورفع كفاءتهم على أعلى مستوى، وكذلك بحث الإجراءات الخاصة بإقامة مدرسة فنية تكنولوجية متقدمة ببورسعيد، لافتا إلى أن إقامة المدرسة التكنولوجية وتطوير أقسام المدرسة الميكانيكية يتم من خلال المشاركة الاجتماعية لشركة إينى الإيطالية، وبالتعاون بين محافظة بورسعيد ووزارة التربية والتعليم ووزارة البترول ومؤسسة السويدي.

وأكد المحافظ أن الفترة القادمة سيتم توقيع بروتوكول تعاون بين المحافظة وشركة إيني الإيطالية والوزارات المعنية الأسبوع القادم للبدء في أعمال إنشاء المدرسة التكنولوجية الفنية بالتوازي مع أعمال تطوير ورفع كفاءة ٣ أقسام فنية بالمدرسة الميكانيكية.

ووجه المحافظ الشكر لمؤسسة إينى الإيطالية على تعاونها المثمر والفعال مع محافظة بورسعيد في مختلف المجالات.

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