الكويت تدين مواصلة جرائم الحوثى لاستهداف السعودية

أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمواصلة ارتكاب المیلیشیات الحوثیة جرائمھم النكراء باستھداف المدنیین والمنشآت المدنیة في المملكة العربیة السعودیة عبر إطلاق طائرة مسیرة مفخخة باتجاه مدینة خمیس مشیط.وأوضحت وزارة الخارجیة الكویتیة في بیان لھا الیوم الإثنین، أن استمرار ھذه الجرائم الإرھابیة بما تمثله من استمرار للتصعید الخطیر الذي تمارسه الميلیشیات الحوثیة والإضرار بأمن المملكة العربیة السعودیة، وتقویض استقرار المنطقة في تحد للقانون الدولي والإنساني بالإصرار على مواصلة الحرب وتجاھل للجھود الدولیة التي تبذل في سبیل وضع حد للصراع الدائر من خلال التوصل إلى حل سیاسي، أمر یؤكد ضرورة تحرك المجتمع الدولي الفوري لردع ھذه الجرائم النكراء ووضع حدًا لھا.واختتمت الوزارة الكويتية بیانھا بالتأكید على وقوف دولة الكویت التام مع المملكة العربیة السعودیة وتأییدھا لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنھا واستقرارھا وسیادتھا.