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الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسهم دبي تقود معظم أسواق الخليج للصعود

الإثنين 15/مارس/2021 - 05:56 م
أسهم دبي
أسهم دبي
وكالات
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أغلقت بورصتا الأسهم في الإمارات على صعود، اليوم الإثنين، لتواصل مكاسبها من الجلسة السابقة عقب خطط دبي لزيادة الطاقة السياحية، لكن السوق السعودية هبطت بفعل خسائر لأسهم المصارف.

وأغلق مؤشر دبي الرئيسي مرتفعا 0.7 بالمئة مدعوما بصعود سهم إعمار العقارية القيادي ودبي للاستثمار 2.5 بالمئة لكل منهما.

وقالت حكومة دبي يوم السبت إنها تنوي زيادة السعة السياحية والفندقية 134 بالمئة على مدار العشرين عاما المقبلة، في إطار خطة لجعل الإمارة أقدر على المنافسة في وقت تستعد فيه دول الخليج لعصر ما بعد النفط.

وجاء في بيان حكومي أن خطة دبي 2040 تتوقع زيادة 400 بالمئة في السعة الشاطئية و168 كيلومترا مربعا من الأراضي المخصصة للخدمات اللوجستية وغيرها من الأعمال.

وفي أبوظبي، ارتفع المؤشر 0.4 بالمئة مدعوما بزيادة 0.8 بالمئة في سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات.

ونزل مؤشر السعودية الرئيسي 0.2 بالمئة بفعل هبوط سهم مصرف الراجحي 1.2 بالمئة وتراجع سهم مجموعة سامبا المالية 1.1 بالمئة.

قالت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيفات الائتمانية إن التعافي الاقتصادي من أزمة فيروس كورونا في منطقة الخليج الغنية بالنفط سيكون بطيئا، مما سيؤثر سلبا على القطاع المصرفي في المنطقة.

وأضافت أن مناسبات مثل معرض إكسبو دبي المقرر العام الجاري وكأس العالم لكرة القدم في قطر العام المقبل، إلى جانب تعافي سوق النفط، ستدعم النمو بعض الشيء لكنه سيظل دون مستوياته التاريخية.

وخارج منطقة الخليج، انخفض المؤشر المصري القيادي 0.6 بالمئة، إذ هبط سهم فوري 4.9 بالمئة.

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