محافظ الشرقية يأمر برصف الشوارع وتطوير ميدان المحطة ببلبيس

قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بجولة مفاجئة بمدينة بلبيس لمتابعة أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق والاطمئنان على مستوى النظافة ورفع الإشغالات والتأكد من التزام أصحاب المحال التجارية بالمساحات المخصصة لهم لإعادة الانضباط للشارع وفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.بدأ المحافظ جولته بمتابعة سير انتظام العمل بمجلس مدينة بلبيس والتأكد من تواجد العاملين بمقر عملهم لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، مشددًا على ضرورة تفعيل دور لجان المتابعة الميدانية لإحكام الرقابة والسيطرة على العاملين وإلزامهم بمواعيد الحضور والانصراف.كما وجه المحافظ الأستاذ علي الصناديلي، رئيس مركز ومدينة بلبيس بسرعة الانتهاء من تنفيذ الخطة الاستثمارية للمركز للعام المالي 2020-2021 في برامج "النقل والمواصلات- الكهرباء- تحسين البيئة- تدعيم الوحدات المحلية- الأمن والإطفاء والمرور" لتدعيم البنية التحتية وتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.انتقل محافظ الشرقية لتفقد عدد من شوارع مدينة بلبيس، ليصدر توجيهاته لرئيس المركز بالتنسيق مع مديرية الطرق للبدء فورًا في أعمال رصف شارعي الشيخ عمر والدوكار ورفع كفاءة شارعي بورسعيد وسعد زغلول، بالإضافة إلى استكمال أعمال رصف وتطوير شارع المتاجر واستخدام بلاط الإنترلوك لرصف شارع المكتبات وتفريعاته وذلك لرفع كفاءة الطرق ولإعادة الوجه الجمالي والحضاري لشوارع مدينة بلبيس.شدد محافظ الشرقية على رئيس مركز ومدينة بلبيس بالمتابعة المستمرة لأعمال الرصف والتطوير الجارية بشوارع المدينة، وإلزام الشركة المنفذة بالجدول الزمني المحدد للانتهاء منها ودخولها الخدمة الفعلية، ليشعر المواطن بحجم ما تقدمه الدولة من مشروعات في كل القطاعات الخدمية والتنموية.كما اطلع المحافظ على تصميمات تطوير ميدان المحطة، ليوجه رئيس المدينة بالبدء فورًا في أعمال التطوير والتجميل والتوسعة للمنطقة لاستيعاب حركة السيارات والمارة وتخفيف حدة الزحام داخل المدينةكما حرص المحافظ على الاستماع لشكاوى المواطنين موجهًا رئيس المركز بفحصها وتلبيتها فورًا في إطار الإمكانيات المتاحة.