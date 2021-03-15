إصابة 6 في انقلاب سيارة بطريق مطروح السلوم

قال محمد الطليمي، مشرف الطوارئ بصحة مطروح، إن مستشفى السلوم استقبل 6 مصابين، وذلك إثر انقلاب سيارة قبل مدينة السلوم ب15 كيلو.وأوضح، خلال حديثه لـ"الدستور"، أن المصابين هم: "محمد عبداللطيف عزام، ويبلغ من العمر 31 سنة من كفرالشيخ، كريم محمد الجداوي، ويبلغ من العمر 20 سنة من كفرالشيخ، عمر محمد إبراهبم، ويبلغ من العمر 20 سنة من كفرالشيخ، شريف عبداللطيف عزام، ويبلغ من العمر 35 سنة من كفرالشيخ، جابر محمد ناجي، ويبلغ من العمر 28 سنة من كفرالشيخ، محمد محروس الشاذلي ويبلغ من العمر 20 سنة من كفرالشيخ".وأكد أنه تم إجراء الإسعافات والفحوصات، وجار نقل المصابين إلي مستشفي مطروح العام لاستكمال العلاج.