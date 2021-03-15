رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إغلاق طريق منبال بمطاي بالمنيا شهرين بسبب هبوط أرضي

الإثنين 15/مارس/2021 - 04:38 م
هبوط أرضي
هبوط أرضي
المنيا ـ على حسين
طباعة
أعلنت مديرية الطرق والنقل بمحافظة المنيا عن إغلاق طريق منبال "طريق المشروع الجديد" بمركز مطاي شمال المحافظة أعتبارا من اليوم الأثنين ولمدة شهرين بسبب وقوع هبوط أرضي وكسر بأسفلت الطريق مما يسبب خطورة علي حياة وأرواح مستخدمي الطريق

وقال خالد عبد الرءوف رئيس مركز ومدينة مطاي إن المختصين بمديرية الطرق والنقل بمحافظة المنيا قاموا بمعاينة طريق منبال "طريق المشروع الجديد" بعد أن وقع هبوط أرضي به وكسر بطبقة الأسفلت وهو ما يسبب خطورة كبيرة علي مستخدمي هذا الطريق ويتسبب في وقوع العديد من حوادث السيارات فقرروا إغلاق الطريق لمدة شهرين تبدأ من اليوم الإثنين لحين علاج الهبوط الأرضي به وإصلاحه وإعادة رصفه وفتحه أمام المواطنين والسيارات من جديد.

وأوضح رئيس المركز أنه تم توفير طريق بديل امام السيارات والمواطنين وهو طريق المدخل القبلي لمنبال لحين الانتهاء من الإصلاحات مناشدا قائدي السيارات بعدم أستخدام الطريق المغلق حرصا علي حياتهم وأرواح المواطنين.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

مصر بين أكبر 10 اقتصادات في العالم.. والمالية: ما تحقق خلال كورونا «فاق التوقعات»

الرئيس السيسي يوجه بزيادة رواتب العاملين بالدولة ورفع الحد الأدنى للأجور لـ2400 جنيه

إحالة 3 متهمين في واقعة «سيدة السلام» للمحاكمة الجنائية

«الصحة» تكشف تطورات الحالة الصحية للإعلامى وائل الإبراشى

الصور

image description

تنفيذ تدريب عملي للتعامل مع الأزمات والكوارث بدمياط

image description

افتتاح معرض «ست الدار» في دورته الثالثة بدمياط

image description

«الكفن» ينهي خصومة ثأرية دامت 5 سنوات بين عائلتي ناجي وعبود بحلوان

image description

افتتاح المركز الإقليمي لتكنولوجيا تخزين الحبوب بصومعة برقاش

image description

محافظ أسيوط يسلم ماكينات تطريز لجمعيات أهلية تدرب وتؤهل الفتيات

الأكثر قراءة

«صيف وشتاء في آنٍ واحد».. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس الأيام المقبلة

بوابة الأزهر الإلكترونية | نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2021

إحالة 3 متهمين في واقعة «سيدة السلام» للمحاكمة الجنائية

موعد فتح الطيران السعودي الدولي اليوم

إنفوجراف

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

هل يستحق Tenet المشاهدة؟.. 8 نقاط ضعف في آخر أعمال نولان

منوعات

كل ماتريد معرفته عن الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان الرابع عشر

كندا تقوض الصيد الجائر للأسماك عبر الأقمار الصناعية

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان العاشر

50% من سكان روسيا لديهم أجسام مضادة لكورونا

أيام زمان

حكاية زينات علوى مع أول نقابة للراقصات

حكاية الفنانة نادية لطفى مع شخصية «فتاة الليل» وزوجها الأول

اكتشفها محمد عبدالوهاب.. قصة شريفة ماهر فى عالم الفن

«شعرت أنها ستفشل بسبب سامية جمال».. رحلة الفنانة ليلى الجزائرية إلى مصر

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
سباعية في حلقات
ماجد حبته
دَبْدَبة «المدبّ» التونسى
د. منى حلمى
رأس الإنسان امرأة أو رجلًا أهم ألف مرة من رأس المال
عمرو خالد
أقوى الطرق للتخلص من تشويش الحياة «١-٢»
المزيد

الثقافة

صدور «شهاب غانم.. شاعر الحب والسلام» عن دار النابغة

فتح باب الحجز للمشاركة في معرض الإسكندرية التاسع للكتاب

ننشر أسماء الفائزين بجائزة محمود درويش للإبداع بدورتها الـ12

مصطفى عبادة يكتب: سنواتى فى الصين.. رحلة ماركو بولو مصرى