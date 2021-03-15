إغلاق طريق منبال بمطاي بالمنيا شهرين بسبب هبوط أرضي

أعلنت مديرية الطرق والنقل بمحافظة المنيا عن إغلاق طريق منبال "طريق المشروع الجديد" بمركز مطاي شمال المحافظة أعتبارا من اليوم الأثنين ولمدة شهرين بسبب وقوع هبوط أرضي وكسر بأسفلت الطريق مما يسبب خطورة علي حياة وأرواح مستخدمي الطريقوقال خالد عبد الرءوف رئيس مركز ومدينة مطاي إن المختصين بمديرية الطرق والنقل بمحافظة المنيا قاموا بمعاينة طريق منبال "طريق المشروع الجديد" بعد أن وقع هبوط أرضي به وكسر بطبقة الأسفلت وهو ما يسبب خطورة كبيرة علي مستخدمي هذا الطريق ويتسبب في وقوع العديد من حوادث السيارات فقرروا إغلاق الطريق لمدة شهرين تبدأ من اليوم الإثنين لحين علاج الهبوط الأرضي به وإصلاحه وإعادة رصفه وفتحه أمام المواطنين والسيارات من جديد.وأوضح رئيس المركز أنه تم توفير طريق بديل امام السيارات والمواطنين وهو طريق المدخل القبلي لمنبال لحين الانتهاء من الإصلاحات مناشدا قائدي السيارات بعدم أستخدام الطريق المغلق حرصا علي حياتهم وأرواح المواطنين.