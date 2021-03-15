جامعة القناة تواصل استعداداتها لتدشين كلية العلاج الطبيعي

أعلن الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس، أن العمل يسير على قدم وساق للانتهاء من تجهيز مبانى كلية العلاج الطبيعى بمقر الجامعه القديمه استعدادًا لبدء الدراسة بها العام الجامعى القادم، وقال انه ياتى ذلك فى ظل حرص الجامعة على استكمال الكليات الطبية لخدمة إقليم القناة وسيناء، وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات على إنشاء كليه العلاج الطبيعى بالجامعة.وأكد زكى أنه يجرى حاليًا تجهيز المبنى على أحدث الطرق التعليمية ليصبح إحد مؤسسات الخدمات العلاجية لتخريج جيل قادر على تقديم أفضل رعاية طبية.وأكمل رئيس الجامعة أن الكلية تضم مبنيان "مبنى المعامل والعيادات" ويتكون من ٨ معامل طلابيه و١٣ عياده "اطفال،عظام،أعصاب، باطنه،جلديه،سمنه،علاج وظائفى، علاج مائى، جراحة، تغذية علاجية، علاج الألم، رسم عضلات، صحة المرأة،علاج مسنين، الجيم"، بالإضافة الى منطقه تغيير ملابس ودورات مياه للمرض، دورات مياه الكلية، مكاتب إدارية (شئون الطلاب، شئون هيئة التدريس، شئون مالية، شئون إدارية).وتماشيًا مع هذا السياق قام الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ترافقه المهندسة هبه إمام مدير عام الإدارة الهندسية وفريق العمل من مهندسي الإدارة بجولة تفقدية داخل مبنى طب الأسنان القديم بالجامعة القديمة، والذى خُصص لكلية العلاج الطبيعىوأضاف شقيدف أن المبنى الثانى يضم مبنى إدارى وفصول دراسيه حيث يتكون من ٨ فصول دراسية ومكتب الأمين الكليه والخزينه بالإضافة الى مكاتب وكلاء الكلية، والسكرتارية، العميد، مكاتب لرؤساء الأقسام وعددها ٦ أقسام، إلى جانب مدرج رئيسى سعة ٤٥٠ طالب ومكتبه وقاعة لهيئة التدريس وقاعة الحاسب الآلى.