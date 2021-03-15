«مصر بكم أجمل»: تشغيل 30 من أصحاب الهمم والعزيمة بدمياط

أعلن محمد سعفان، وزير القوي العاملة، عن وصل مبادرة "مصر بكم أجمل" لمحافظة دمياط ضمن المرحلة الثانية للبرنامج الأول لتأهيل ذوي الهمم والعزيمة في إطار مبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير فرص عمل لائقة لمتحدي الإعاقة، موضحًا أنه سيتم تدريب 30 شابًا وشابة للمشاركة في سوق العمل، في إطار المبادرة التي تنفذها وزارة القوى العاملة بالتعاون مع صندوق التمويل والتدريب والتأهيل في إطار بروتوكول التعاون الموقع بينهما.من ناحيته، قالت منى الأطروشي مدير مديرية القوي العاملة بدمياط، إنه تم إطلاق فعاليات برنامج المبادرة، وستستمر حتي الخميس المقبل، وذلك بحضور أسامة حفيلة التابعى رئيس جمعية المستثمرين، ومحمد مختار مدير إدارة خدمة المواطنين بالمجلس القومي لشؤون الاعاقة بجانب بعض ممثلى الشركات التي وفرت فرص العمل.وأوضحت عطيات أبو زيد المسئول عن ملف المبادرة بوزارة القوى العاملة، أن البرنامج الأول تم اطلاقه للتدريب علي ريادة الأعمال للشباب من ذوي الهمم والعزيمة الراغبين في إقامة مشروعات مختلفة للتحول إلي أصحاب أعمال.أشارت إلي أنه تقدم للاختبارات والمقابلات الشخصية 200 شاب وفتاة من مختلف الإعاقات والمؤهلات لتسجيل رغباتهم في التدريب على ريادة الأعمال والعمل بالقطاع الخاص وفقا لدرجة ونوع الإعاقة والمؤهل.وأوضحت أن اللجنة المشكلة من قبل الوزير أجرت المقابلات الشخصية لاختيار الراغبين في التدريب والعمل وريادة الأعمال بمقر مديرية القوي العاملة بمحافظة دمياط على مدى 3 أيام، حيث تم اختيار 30 من إجمالي المتقدمين لبدء التدريب، ولاحظت اللجنة خلال إجراء المقابلات لاختيار الراغبين في التدريب والعمل وريادة الأعمال أنه يوجد عدد من قصار القامة والمكفوفين يرغبون بالعمل بالقطاع الخاص فى الفترة القادمة.أكدت أن التدريب مجانى ولا يتحمل المتدرب أية نفقات، ويحصل في نهاية التدريب علي شهادة اجتياز التدريب موقعة من وزير القوى العاملة بخاتم الوزارة، ويتم توفير وجبتين بريك وغذاء للمتدرب، فضلًا عن بدل انتقال يومي للمتدرب يحصل عليهم فى آخر يوم البرنامج وفى حالة الغياب يوم واحد لا يحصل المتدرب على بدل الانتقال كله.