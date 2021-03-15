الغرفة التجارية ببورسعيد: تقديم الإقرارات الضريبية بديوان الغرفة

كشف محمد سعدة رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية ببورسعيد، اليوم الاثنين، عن نجاح المجلس في الإتفاق مع مصلحة الضرائب العامة، لتقديم الإقرارات الضريبية للتجار المنتسبين داخل الغرفة التجارية، بمكتب خاص بالدور الخامس.وأكد "سعدة"، أن التقديم سيكون للأفراد حتى 31 مارس، وللشركات حتي 30 أبريل، وتقدم الخدمة من خلال مكتب الإرشاد الضريبي، وذلك بصورة مميكنة.وأضاف، أن مجلس إدارة الغرفة التجارية ببورسعيد، يسعي للتعاون مع كافة الجهات المنوط بها التعامل مع التجار، وذلك من أجل تسهيل الإجراءات علي المتعاملين، ودعم القطاع التجاري لإحداث انتعاش تجاري بالمحافظة.في سياق متصل وافق المجلس التنفيذي للمنطقة الحرة ببورسعيد، على مطلب رئيس الغرفة محمد سعدة، باستثناء جميع البضائع الموجودة داخل الميناء قبل يوم 23 يناير من السويفت، على أن يتم الإفراج عن جميع الرسائل بدون شرط الخطاب البنكي، وذلك تسهيلًا على المستوردين من تجار محافظة بورسعيد، واستجابة لمطالبهم التي تم مناقشتها في الاجتماع الدوري لمجلس الغرفة.