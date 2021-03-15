توقيع اتفاقية تأسيس معمل ابتكار الفضاء بجامعة عين شمس

وقع كل من الدكتور عمر الحسيني عميد كلية الهندسة بجامعة عين شمس، والدكتور محمد العراقي نائب وكالة الفضاء المصرية- اتفاقية تأسيس معمل ابتكار الفضاء بجامعة عين شمس، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي، والدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية.وأوضح الدكتور ماجد غنيمة، مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس، أنه تم التخطيط لمدة سنتين لبدء إطلاق "معامل ابتكار الفضاء" بالشراكة بين وكالة الفضاء المصرية وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ومركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس "iHub".وأضاف مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس أن معمل ابتكار الفضاء بجامعة عين شمس هو الأول من نوعه علي مستوى الجامعات المصرية، والذي من المقرر أن يتم تأسيسه في 32 كلية في 27 جامعة في مصر، موضحًا أنه عن طريق هذه المعامل سيتم تشجيع وتدريب ودعم المبتكرين في مجال تكنولوجيا وتطبيقات الفضاء، عن طريق مجموعة متنوعة من البرامج، والدورات، والمسابقات، والتدريبات العملية، وأيضًا دعم مشاريع متعددة التخصصات للطلاب والباحثين والشركات الناشئة.ويشرف علي المعمل الدكتور عبدالحليم ذكري، والدكتورة فاطمة نويجي، كما يشرف على برنامج "معامل ابتكار الفضاء" الدكتور محمد إبراهيم بوكالة الفضاء المصري، والدكتور ماجد غنيمة مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال (iHub) بجامعة عين شمس.