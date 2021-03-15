الكويت تدين استهداف الحوثي للمدنيين في السعودية

أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين، لمواصلة ارتكاب المیلیشیات الحوثیة جرائمھم النكراء باستھداف المدنیین والمنشآت المدنیة في السعودية عبر إطلاق طائرة مسیرة مفخخة باتجاه مدینة خمیس مشیط.وقالت وزارة الخارجیة الكویتیة في بيان أوردته وكالة الأنباء الكويتية اليوم الإثنين إن استمرار ھذه الجرائم الإرھابیة بما تمثله من استمرار للتصعید الخطیر الذي تمارسة الملیشیات الحوثیة، والإضرار بأمن السعودية وتقویض استقرار المنطقة في تحد للقانون الدولي والإنساني بالإصرار على مواصلة الحرب وتجاھل للجھود الدولیة التي تبذل في سبیل وضع حد للصراع الدائر من خلال التوصل إلى حل سیاسي- أمر یؤكد ضرورة تحركالمجتمع الدولي الفوري لردع ھذه الجرائم النكراء ووضع حد لھا.وأكدت الوزارة في ختام بيانها، وقوف الكویت التام مع المملكة العربیة السعودیة وتأییدھا لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنھا واستقرارھا وسیادتھا.