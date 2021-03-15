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الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

ورش تدريبية لترجمة اللغة اليونانية بالمركز القومى

الإثنين 15/مارس/2021 - 04:41 م
المركز القومى للترجمة
المركز القومى للترجمة
جمال عاشور
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يعلن المركز القومى للترجمة، برئاسة د. كرمة سامي- مدير المركز، تنفيذ ورشة تدريبية للترجمة الأدبية عن اللغة اليونانية القديمة، يحاضر فيها د. محمد حمدى إبراهيم- أستاذ الأدب اليونانى بكلية الآداب، جامعة القاهرة، بمقر المركز، أيام الإثنين والأربعاء من كل أسبوع، وتبدأ المحاضرة الأولى يوم الإثنين 29 مارس الجاري.

تسعى الورشة التدريبية إلى إتاحة الفرصة للمتدربين لممارسة الترجمة على مدار (8) أيام منفصلة من التدريب التطبيقى المكثف، بهدف تحسين الحصيلة اللغوية لهم وتنميتها، وإثراء معرفتهم من خلال ترجمة عدد من النصوص الأدبية المتنوعة. ومعرفة الأخطاء والأمور الواجب تلافيها للارتقاء بمستوى ترجمتهم، وذلك عبر التدريبات والمناقشات التفاعلية المتاحة بين المدرب والمتدربين.

تستهدف الورشة طلاب الدراسات العليا من أقسام اللغة اليونانية بالجامعات المصرية، والمترجمين الناشئين، والخريجين، ويكون عدد المتدربين المستهدفين فى الورشة: (15) متدربا بحد أقصى.

على من يرغب بالاشتراك فى الورشة الحضور إلى مقر المركز القومى للترجمة، خلال الفترة من 14-3-2021 حتى 24-3-2021، لتسجيل البيانات، وذلك يوميا من الساعة الحادية عشرة صباحا حتى الساعة الثانية مساء "عدا يومى الجمعة والسبت".

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