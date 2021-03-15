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الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

منظمة الصحة العالمية تفحص تقارير عن لقاح أسترازينيكا

الإثنين 15/مارس/2021 - 04:59 م
لقاح أسترازينيكا
لقاح أسترازينيكا
وكالات
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قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الاثنين إن هيئتها الاستشارية تفحص التقارير المتعلقة بلقاح شركة أسترازينيكا المضاد لمرض "كوفيد-19" غير أنها أضافت أنه لا توجد أدلة على أن أي مشاكل صحية نجمت عن الحقن بهذا اللقاح.

وقال كريستيان ليندماير المتحدث باسم المنظمة لرويترز "بمجرد أن تتوصل منظمة الصحة العالمية إلى فهم كامل لهذه الأحداث، فستطرح على الفور كل النتائج وأي تغييرات غير متوقعة للتوصيات الحالية على عامة الناس".

وأضاف "حتى اليوم لا يوجد دليل على أن الحوادث نتجت عن أخذ اللقاح، ومن المهم أن تستمر حملات التطعيم حتى يمكننا إنقاذ الأرواح ومنع الإصابة بحالات مرضية شديدة من الفيروس".

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