الجيش اليمني: أسر ومصرع عناصر حوثية بصعدة

تمكنت قوات الجيش اليمني، اليوم الإثنين، من صد محاولات تسلل للحوثيين على موقع الجيش بجبهة الشامية شمال محافظة صعدة.وقال قائد اللواء الثالث حرس حدود، العميد سليمان النويهي، إن قوات الجيش اليمني تمكنت من أسر ثلاثة مسلحين من ميليشيا الحوثي الإرهابية، وبحوزتهم عدد من الألغام أثناء تصدى قوات الجيش اليمني لهم بعد محاولة تسلل فاشلة.وأضاف العميد النويهي أن المواجهات أسفرت عن مصرع وجرح عدد من عناصر الميليشيا، فيما لاذ البقية بالفرار.