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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

بعد مد ميعاد التقدم لجائزة حلمي سالم الشعرية.. أعرف التفاصيل

الإثنين 15/مارس/2021 - 04:24 م
جائزة حلمي سالم الشعرية
جائزة حلمي سالم الشعرية
آلاء حسن
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أعلن منتدى الشعر المصري مد فترة التقدم لجائزة حلمي سالم الشعرية في دورتها الثانية، التي يقيمها المنتدى حتى يوم الأربعاء الموافق 31 مارس الجاري.

ومن شروط المسابقة:
- السن مفتوح.
- أن لا يكون مخطوط الديوان قد فاز بأي جائزة من قبل.
- أن يتقدم المتسابق من مخطوطه بثلاث نسخ مكتوبة كمبيوتر ومرفق معها cd.

ويتم إرسال النسخ الورقية على عنوان مجلة "أدب ونقد" ـ المقر المركزي لحزب التجمع ـ شارع كريم الدولة، ميدان طلعت حرب القاهرة باسم الشاعر عيد عبد الحليم، أما النسخة الإلكترونية فيتم إرسالها على إيميل مجلة "أدب ونقد" [email protected]

يمنح الفائز القيمة المادية للجائزة وهي خمسة آلاف جنيه، في احتفال يقام في الثامن والعشرين من شهر يوليو من كل عام، وهو الموعد الذي يوافق ذكرى رحيل الشاعر حلمي سالم، وستقوم دار الأدهم بطباعة الديوان الفائز.

وتأتي تلك الجائزة وفاء لاسم الشاعر الكبير حلمي سالم الذي رحل عن دنيانا في الثامن والعشرين من يوليو من العام 2012 وبادر منتدى الشعر المصري بالسعي إلى تعزيز حضور شاعر لن يغيب عنا أبدا، بحسب الشاعر محمود قرني وذلك بإطلاق اسمه على جائزة للشعر الجديد، فكل أعضاء المنتدي بين تلامذته ومحبيه ومن المتأثرين به وبجيله، ولا شك أن التركة التي خلفها حلمي سالم واحدة من كنوز شعريتنا المعاصرة، وقد كانت مساهماته النظرية والإبداعية محط تقدير كبير من كافة الأطياف في ثقافتنا العربية.

كما كانت نضالات حلمي سالم على المستويين السياسي والاجتماعي واحدة من أبرز ميزاته لاسيما وأن معظم شعرائنا لم يبلغوا أبدا قيمة وفضيلة وأهمية العمل السياسي بالنسبة للشاعر، وقد ترك لنا حلمي عشرات القصائد التي تعكس انحيازاته الطبقية والإنسانية، وهي لا شك واحدة من معالم مفهوم الالتزام بمعناه المتجدد والجذري بمشكلة الإنسان في كل مكان.

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