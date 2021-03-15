بروتوكول تعاون بين «الإسكندرية» والهيئة العامة لحماية الشواطئ

وقع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم بوتروكول تعاون مع وزارة الموارد المائية والري ممثلة في الهيئة العامة لحماية الشواطئ، للتنسيق والتعاون في أعمال حماية شواطئ الإسكندرية وأي مشاريع استثمارية تختص بأعمال الحماية والإنشاءات وعمل ألسنة داخل البحر ليتم استغلالها سياحيا بمعرفة المحافظة.وأكد المحافظ أن الهيئة المصرية لحماية الشواطئ قامت بتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى لحماية شواطئ الإسكندرية والتي بلغت تكلفتها الإجمالية ٩٦٩ مليون جنيه، وشملت المشروعات، مشروع حماية المنطقة أمام الكلية البحرية وخاصة أثناء موسم النوات، بتكلفة تقدر ب ٦٧ مليون جنية، ومشروع بئر مسعود وحتى المحروسة بطول ١٦٠٠ متر لحماية ٢كم من الشواطئ بتكلفة ٢٠٠ مليون جنيه، ومشروع استكمال سلسلة حواجز غاطسة لحماية الكورنيش أمام فندق المحروسة بتكلفة ٣٣٥ مليون جنيه، وكذا مشروع تدعيم وتطوير حماية الكورنيش تجاه المنشية ومحطة الرمل بطول ٥٠٠ متر من مجمع المحاكم باتجاه محطة الرمل بتكلفة تقديرية ١٠٠ مليون جنيه، ومشروع حماية قلعة قايتباى الذي تم تنفيذه لحماية القلعة بتكلفة ٢٦٧ مليون جنيه.هذا وثمن الشريف المشروعات الكبيرة التي تقوم بها الهيئة العامة لحماية الشواطئ لحماية شواطئ الإسكندرية من النحر والترسب، مشيرا إلى أن الهيئة تقوم بإعداد الرسومات لمشروعات الجديدة من شأنها أن تضع الإسكندرية على خريطة المدن السياحية العالمية، وأكد المحافظ أن الإسكندرية هي عاصمة مصر الثانية وتتميز بكثرة شواطئها التى تمتد بطول ٢٤ كيلو متر ويوجد بها أكثر من ٣٥ شاطئ ما بين شواطئ سياحية ومميزة ومجانية على طول الساحل، وبسبب هذا الموقع المتميز أصبحت من أكبر مواني شرق البحر الأبيض المتوسط، لافتا إلى أنه المحافظة تبذل جهد كبير في سبيل تطوير شواطئ المحافظة واستغلالها الاستغلال الأمثل اقتصاديا وسياحيا.حضر التوقيع؛ الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، والمهندس مدحت حنا، رئيس الهيئة المصرية لحماية الشواطئ بوزارة الموارد المائية والرى، والمهندس العربي محمد، رئيس الإدارة المركزية للتنفيذ بالبحر المتوسط، واللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة، والمهندسة عزة عبد الحميد مدير حماية الشواطئ بالإسكندرية.