تعرف على عقوبة إتلاف الممتلكات العامة في تعديلات نص قانون العقوبات

قال أحمد محي الدين، المحامي، إن عقوبة إتلاف الممتلكات العامة بتعديلات نص قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمعُدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020 في المادة 78 (هـ) على إنه يعاقب بالسجن المؤبد كل من أتلف أو عيب أو عطل عمدًا أسلحة أو سفنًا أو طائرات أو مهمات أو منشآت أو وسائل مواصلات أو مرافق عامة أو ذخائر أو مؤنًا أو أدوية أو غير ذلك.وأضاف محي الدين، أن مما أعد للدفاع عن البلاد أو مما يستعمل في ذلك ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أساء عمدًا صنعها أو إصلاحها وكل من أتى عمدًا عملًا من شأنه أن يجعلها غير صالحة ولو مؤقتًا للانتفاع بها فيما أعدت له أو أن ينشأ عنها حادث.وأكد أنه وفقا للمادة القانونية ذاتها من قانون العقوبات، تكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة في زمن حرب.