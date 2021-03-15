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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

قافلة إرشادية مجانية لتوعية المزارعين بـ«حياة كريمة» في الإسكندرية

الإثنين 15/مارس/2021 - 04:18 م
قافلة إرشادية
قافلة إرشادية
هبه عويضه
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نظمت مديرية الزراعة واستصلاح الاراضى في الإسكندرية، برئاسة المهندس طارق زكي صالح وكيل الوزارة، قافلة إرشادية مجانية لتوعية مزارعى برج العرب بمبادرة «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتأهيل وتطوير ترعاها الدولة لخدمة المناطق الأكثر فقرًا.

وتناولت القافلة الإرشادية التابعة لإدارة برج العرب الزراعية، التوعية برعاية أشجار الفاكهة بالاسكندرية، وكيفية الرعاية الخاصة بكل نوع من أنواع أشجار الفاكهة المزروعة ببرج العرب، موضحًا النقاط الأساسية للأنواع المختلفة والفرق بين رعاية الأشجار مستديمة الخضرة أو متساقطة الأوراق.

على صعيد آخر؛ صرح المهندس طارق زكى، بأنه سوف تقام ندوات توعوية تحث المزارعين على زيادة المساحات المزروعة من القطن خلال الموسم الصيفى، والتي ستتم زراعتها وفق المؤشرات النهائية لتجهيزات الأراضى الزراعية، وذلك بداية من شهر إبريل 2021 حتى جنى المحصول بشهرى سبتمبر وأكتوبر 2021 القادم، وتتم المتابعة الدورية بشكل مكثف لتذليل كافة العقبات التي تواجه الفلاح.

وأكد على توفير الأسمدة الزراعية والتقاوى والمبيدات اللازمة لمحاصيل الموسم الصيفى كلا حسب مساحة أرضه، فضلا عن توافر وزارة الزراعة للمصايد المعلقة.
قافلة إرشادية مجانية لتوعية المزارعين بـ«حياة كريمة» في الإسكندرية
قافلة إرشادية مجانية لتوعية المزارعين بـ«حياة كريمة» في الإسكندرية
قافلة إرشادية مجانية لتوعية المزارعين بـ«حياة كريمة» في الإسكندرية
قافلة إرشادية مجانية لتوعية المزارعين بـ«حياة كريمة» في الإسكندرية
قافلة إرشادية مجانية لتوعية المزارعين بـ«حياة كريمة» في الإسكندرية
قافلة إرشادية مجانية لتوعية المزارعين بـ«حياة كريمة» في الإسكندرية

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