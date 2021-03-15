نائب رئيس عين شمس يشيد بإجراءات كلية الألسن خلال الامتحانات

أجرى الدكتور عبدالفتاح سعود، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، جولة تفقدية لأعمال امتحانات الفرق الأربع بكلية الألسن، وكان في استقباله الدكتورة سلوى رشاد عميد الكلية، الدكتور ناصر عبدالعال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة يمنى صفوت وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.وخلال جولته أشاد سعود، بالتزام كل من إدارة الكلية والطلاب أيضًا في تنفيذ الإجراءات الاحترازية المكثفة للوقاية من مخاطر الإصابة بفيروس (covid19)، مؤكدًا أن طلاب الكلية حريصون على ارتداء الكمامات والتباعد من تلقاء أنفسهم؛ مما سهل الأمور على الإدارة التى بدورها قامت بتنفيذ خطة استباقية شاملة، حيث قامت بتخصيص 3 بوابات دخول وأخرى للخروج.كما أشاد بقيام إدارة الكلية برفع درجة الاستعداد إلى القصوى داخل المركز الطبي بالكلية، مشيدًا بالاستعدادات الطبية بالمركز الطبي، كما أجرى جولة أخرى في عيادة الأسنان الخاصة بالكلية للوقوف على مدى امتلاكها من معدات طبية متطورة تسهم في تخفيف الأعباء المرضية للطلاب حال شكواهم على مدار العام الدراسي.كما شملت الجولة التفقدية للقاعات الجديدة المزمع افتتاحها خلال الفترة القادمة، مؤكدًا أن الهدف الأول من تطوير القاعات التعليمية بالكلية هو توفير مناخ مثالي للطلاب المصريين والأجانب أيضًا، مشددًا على أن جامعة عين شمس صرح تعليمي عريق على مر السنين، ويستحق طلابها أن يتلقوا العلوم الحديثة في أروقتها وفق أعلى المعايير والمواصفات العالمية.ومن جانبها أكدت أ.د. سلوى رشاد، عميد الكلية، أن الإجراءات الاحترازية تمثل خط الدفاع الأول لمجابهة تداعيات فيروس (covid19)، وشددت على أنه لا تهاون مع تنفيذ تلك الإجراءات حرصًا على سلامة أبناء الكلية في المقام الأول.وشددت على أن إدارة الكلية تعمل تحت مظلة داعمة من قيادات الجامعة، حيث يتم توفير كل المتطلبات من أجهزة ومعدات وأدوات تعليمية وطبية بهدف رفع التصنيف العالمي للجامعة، إلى جانب تطوير الخدمات التعليمية للطلاب المصريين والأجانب.