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الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

شكري ونظيره الغيني يبحثان سبل دعم العلاقات الثنائية والقارية

الإثنين 15/مارس/2021 - 04:13 م
سامح شكري وزير الخارجية
سامح شكري وزير الخارجية
ألفت الكحلي
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عقد سامح شكري وزير الخارجية، اليوم، جلسة مباحثات ثنائية مع وزير خارجية غينيا كوناكري الدكتور «إبراهيم كابا»، لبحث سُبل تطوير العلاقات الثنائية، وتناول قضايا القارة التي تشغل اهتمام الدولتيّن.

وصرح السفير أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري قدم التهنئة لنظيره الغيني على تقلده مهام منصبه الجديد كوزير للخارجية منذ فبراير 2021، وأعرب عن تطلع مصر لتعزيز التعاون المُشترك بين الجانبين خلال الفترة القادمة. كما نقل تحيات رئيس الجمهورية إلى أخيه فخامة الرئيس "ألفا كوندي" رئيس جمهورية غينيا.


وأضاف المٌتحدث الرسمي أن الوزيرين أعربا عن اهتمامهما بالارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية والزراعية بين البلديّن بما يتناسب مع مستوى العلاقات السياسية المُميزة. كما أشار الوزير شكري إلى استعداد مصر للتعاون مع غينيا في مجال بناء القدرات، ونقل الخبرات لها في مختلف الجوانب الفنية من خلال البرامج التدريبية التي تُنظمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، بالإضافة إلى اهتمام مصر بالمساهمة في تطوير جامعة جمال عبد الناصر في كوناكري لتكون منارة تعليمية وثقافية، ليس فقط للشعب الغيني ولكن للقارة الأفريقية ككل.

وفيما يتعلق بالقضايا والملفات القارية، ذكر السفير أحمد حافظ أن المُباحثات تناولت أيضًا الجهود الإقليمية لمجابهة التنظيمات الإرهابية وجماعات الجريمة المنظمة التي تنشط في منطقة الساحل الأفريقي، فضلًا عن الموضوعات التي تُمثل أولوية للاتحاد الأفريقي وأبرزها تحقيق التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي من خلال التركيز على تنفيذ مشروعات البنية التحتية التي ستُسهم في زيادة التجارة البينية بين الدول الأفريقية وتخلق فرص العمل لأبناء القارة، كما شدد الجانبان خلال المُحادثات على أهمية ضمان حصول القارة على حصة كافية من اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا بشكل يُلبي احتياجات الشعوب الأفريقية.
شكري ونظيره الغيني يبحثان سبل دعم العلاقات الثنائية والقارية
شكري ونظيره الغيني يبحثان سبل دعم العلاقات الثنائية والقارية
شكري ونظيره الغيني يبحثان سبل دعم العلاقات الثنائية والقارية
شكري ونظيره الغيني يبحثان سبل دعم العلاقات الثنائية والقارية

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