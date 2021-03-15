«أم السيد»: أجمع الكراتين للإنفاق على نجلي المعاق والدنيا نسيتنا

تجمع "الكراتين" القديمة والزجاجات الفارغة من أجل بيعها لإطعام نجلها المعاق الذي لا يعرف في الدنيا أحدا غيرها هي وشقيقه الذي توفي وتركه وحيدا.تقيم بشرى جابر وابنها في أحد المناطق الشعبية بمنطقة السيد متولي ببورسعيد، ولا يوجد بداخل بيتها سوى "سرير قديم" ومتهالك وكذلك "دولاب"، ويظهر علي البيت حالة الفقر والعوز الذي تعيش فيه الأسرة، تعيش مع نجلها الشاب" السيد أحمد نور الدين" الذي فقد عقله فجأة وأصيب بهذا المرض وهو ابن الـ 16 عامًا، بينما كان يعيش طفولة عادية وكان طبيعيًا سويًا هو وشقيقة المتوفي الذي كان يعاني من نفس المرض أيضًا.وداخل شرفة صغيرة بالمنزل يجلس "سيد"، يُحدث نفسه مرة ومرة أخرى ينادي على والدته واحيانا يتكلم كلمات غير معروفة لأحد ويمكث لساعات طويلة في تلك الشرفة، وذلك بعدما ساءت حالته بفقدان أخيه، الذي كان يعاني من نفس مرضه. تقول أم السيد: "الدنيا كلها نسيانا ومعرفش مصيري انا وابني إيه".الأم تغلق الباب من الخارج، وتقوم بالبحث عن لقمة عيش لها وللشاب بجانب الـ 700 جنيهًا الذي تحصل عليهم شهريًا من معاش زوجها المتوفي، وذلك من خلال جمع الأشياء التي يمكن بيعها بعد استعمالها مقابل مبالغ مالية بسيطة تنفقها علي اطعام الشاب المريض.وعن الوحدة السكنية التي تقيم بها "أم السيد ونجلها" فهي مهددة بقطع الكهرباء عنها بعدما عجزت عن سداد قيمة الفاتورة، وأيضا عدم سداد الإيجارات وكذلك البيت مهدد بالحجز الإداري لعدم سداد الإيجار، إلا أنها تفضل البقاء هكذا أفضل من أن تمتد يدها لأحد قائلة " ما أخدش حاجة من حد حتى لو مش معايا ولا مليم" الناس نسياني لكن ربنا فاكرني.