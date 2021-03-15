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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

برعاية «التضامن».. توزيع ألحفة وبطاطين على الأسر الأولى بالرعاية بسوهاج

الإثنين 15/مارس/2021 - 04:12 م
توزيع ألحفة وبطاطين
توزيع ألحفة وبطاطين على الأسر الأولى بالرعاية
مصطفى علم الدين - محمود عبد العال
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أعلن اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعية انتهت من توزيع عدد الألحفة والبطاطين المقرر توزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا فى قرى ونجوع ومدن مراكز محافظة سوهاج.

وأكد شعبان أن التوزيع تم بالقرى الأكثر احتياجًا فى جميع عزب ونجوع وقرى مراكز المحافظة (سوهاج – اخميم – البلينا – المراغة – المنشأة – دار السلام – جرجا - جهينه – ساقلته – طما – طهطا - العسيرات )، وبالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالمحافظة تحت إشراف مديرية التضامن الإجتماعى بالمحافظة وبرعاية السيد المحافظ طارق الفقى محافظ سوهاج.

وأوضح شعبان أن حملة الجمعية السنوية لتوزيع الألحفة والبطاطين بدأت بالقرى الأكثر احتياجًا وقبل موسم الشتاء لكى تحقق الحملة هدفها وهو حماية الأسر غير القادرة من الصقيع وبرد الشتاء، مشيرًا إلى أن توزيع ألحفة وبطاطين الشتاء على غير القادرين نشاط خيرى موسمى أطلقته الأورمان قبل عدة سنوات وتحرص على تنفيذه مع قدوم فصل الشتاء من كل عام ونجحت من خلاله وحتى الآن في توزيع ملايين الألحفة والبطاطين على غير القادرين.

وأضاف أن جمعية الأورمان تقوم سنويًا بإطلاق ثلاث حملات خيرية موسمية وهى حملة توزيع ألحفة وبطاطين الشتاء على غير القادرين مع حلول فصل الشتاء من كل عام وحملة توزيع كراتين رمضان من المواد الغذائية مع قدوم شهر رمضان المبارك وحملة توزيع لحوم الاضاحى المحلية والمستوردة عقب عيد الاضحى المبارك من كل عام

يذكر أن مجلس إدارة جمعية الأورمان قام هذا العام بتوزيع 200 ألف لحاف وبطانية على الأسر غير القادرة في قرى ونجوع ومدن المحافظات المختلفة بالتعاون مع أكثر من 7835 جمعية أهلية صغيرة وتحت إشراف كامل من مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات ووفق معايير أهمها شدة الاحتياج وعدم وجود عائل.

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