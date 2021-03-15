مصطفى درويش يدخل السجن بسبب نيللي كريم في «ضد الكسر»

يشارك الفنان مصطفى درويش، في بطولة مسلسل "ضد الكسر"، حيث يتعاون مع النجمة نيللي كريم والمقرر عرضه في السباق الرمضاني وهو من تأليف عمرو الدالي، وإخراج أحمد خالد.وقال مصطفى درويش، في تصريحات صحفية، إنه يجسد شخصية محامي خلال الأحداث ثم يدخل السجن بسبب أحد القضايا ويرجع لينتقم من الفنانة نيللي كريم كونها هي التي تسبب في دخوله السجن.وأضاف مصطفى درويش، أنه يجعل شقيقة نيللي كريم تقع في حبه والتي تقدمها الشخصية الفنانة تارا عماد ويفتعل العديد من المشاكل، موضحا أنه هذه هي المرة الثالثة التي يتعاون فيها مع نيللي بعد نجاحهما في مسلسل بـ"100 وش" الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي، وأيضا تعاونهما في مسلسل لأعلى سعر الذي عرض في عام 2017،وتدور أحداث مسلسل ضد الكسر فى إطار درامى شعبي، ويشارك فى بطولته نيللي كريم، مصطفى درويش محمد فراج، لقاء الخميسي، تارا عماد، هشام إسماعيل، حمزة العيلي، تأليف عمرو الدالي، وإخراج أحمد خالد.فيما بدأ مصطفى تصوير دوره فى مسلسل زى البيت الوقف والذى يجسد فيه شخصية "كراكيبو" وهو كوميدى فى بعض المواقف ويظهر ذلك من اسمه، كما أن المسلسل يتناول قضية اجتماعية مهمة وهو من بطولة زينة وأحمد السعدني، من تأليف ورشة أحمد الشخيبي، وإخراج عصام عبد الحميد.