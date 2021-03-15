حى شرق سوهاج يدشن «الحى المتنقل» لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين

قام اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم، بتدشين خدمة "الحي المتنقل" بحي شرق سوهاج، وهي عبارة عن سيارة مجهزة كمركز تكنولوجي متنقل لتقديم الخدمات الحكومية المختلفة للمواطنين في سهولة ويسر، وتوفير الوقت والجهد عليهم.جاء ذلك خلال تفقد محافظ سوهاج يرافقه السيد أحمد سامي القاضي، نائب المحافظ، عددا من السيارات والمعدات الجديدة المنضمة حديثا لحي شرق لدعم منظومة النظافة وخدمة المواطنين، بحضور عامر عوض، رئيس الحي.وقال "الفقي" إنه تم تفعيل خدمة الحي المتنقل لأول مرة بسوهاج في سبتمبر الماضي بحي غرب، لتكون الخدمة الأولى من نوعها على مستوى محافظات الصعيد، واليوم ندشن ثاني سيارة متنقلة بحي شرق للتيسير على المواطنين، وتلقى طلبات التصالح والتراخيص والمرافق وغيرها من الخدمات التي تقدمها المراكز التكنولوجية.