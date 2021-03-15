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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

خريطة الصوم الكبير وأحاده عند «الأرثوذكس»

الإثنين 15/مارس/2021 - 05:03 م
الصوم الكبير
الصوم الكبير
جرجس صفوت
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أدلى الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، بتصريح صحفي، حول "أحاد الصوم الكبير".

الأحد الأول
وقال الأنبا نيقولا أنطونيو، في تصريحات له: الأحد الأول: المعروف "بأحد الارثوذكسية". تُعيد فيه الكنيسة لانتصار الإيمان الأرثوذكسي في المجمع المسكونى السابع ضد بدعة محطمى الأيقونات وإعادة تكريمها.

الأحد الثاني
وأضاف: "الأحد الثانى: المعروف بأحد "القديس غريغوريوس بالاماس أسقف تسالونيكى". تُعيد فيه الكنيسة باستقامة العقيدة الأرثوذكسية التي أعلنها القديس غريغوريوس الأرثوذكسي لتُعلن لنا أن النعمة الإلهية التي تقدسنا في صومنا وجهادنا الروحي هى نور إلهي أزلي غير مخلوق، وأن المؤمن يتأله بالنعمة الإلهية.

الأحد الثالث
وتابع: "الأحد الثالث: المعروف بأحد "السجود للصليب". يكون في منتصف الصوم، فى هذا الوقت يكون المؤمنون قد تعبوا من الصوم والجهاد الروحى، فتُذكرهم الكنيسة بالصليب وبالأم الرب لتعزيتهم عن آلامهم الشخصية.

الأحد الرابع
وأردف: "الأحد الرابع: المعروف بأحد "القديس يوحنا السلمي"، أو "يوحنا كاتب سلم الفضائل". لتُذكر الكنيسة المؤمنين أن لا يتقاعسوا عن الاستمرار في صومهم وجهادهم الروحي رغم طوله؛ لأن عدوهم (الشيطان) يعمل على إسقاطهم.

الأحد الخامس
واستطرد: "الأحد الخامس: المعروف بأحد "مريم المصرية". لتُذكر الكنيسة المؤمنين أن صومهم وجهادهم الروحي هو خروج إلى البرية الروحية بعيدًا عن الالتصاق بالأرضيات، وعليهم في خروجهم هذا أن يطلبوا التناول من جسد ودم الرب يسوع المسيح.

الأحد السادس
واختتم قائلًا: "سبت لعازر وأحد الشعانين يعتبران يومين مَدخل لأسبوع الآلام العظيم، فالأحد السادس: أحد الشعانين، وهو مَدخل لأسبوع الآلام العظيم.

وبدأت كنيسة الروم الأرثوذكس، برئاسة البابا ثيؤدوروس الثاني، بابا الاسكندرية وسائر إفريقيا أطول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو الصوم الكبير، الذي يستغرق 40 يومًا، ينقطع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب من الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل وحتى الثالثة عصرًا.
خريطة الصوم الكبير وأحاده عند «الأرثوذكس»
خريطة الصوم الكبير وأحاده عند «الأرثوذكس»

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