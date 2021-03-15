رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تعليق استخدام لقاح «أسترازينيكا» يهدد خطة الاتحاد الأوروبي

الإثنين 15/مارس/2021 - 04:57 م
لقاح أسترازينيكا
لقاح أسترازينيكا
ا ش ا
طباعة
يواجه الاتحاد الأوروبي حاليًا أزمة تهدد خطته بتطعيم حوالي 75% من سكانه بنهاية أغسطس القادم؛ وذلك بعد تعليق بعض الدول الأعضاء استخدام لقاح شركة أسترازينيكا ضد فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت وكالة (إيرفينيتي) المتخصصة في تحليل البيانات في لندن وفق ما أوردته وكالة أنباء (بلومبرج)، اليوم الإثنين، أن اللقاح، الذي كان من المتوقع أن يكون داعما أساسيا في الحد من انتشار فيروس كورونا، مازال يثير الجدل حول استخدامه، خاصة بعد قيام عدد من الدول الأوروبية بتعليق استخدامه.

وكانت دولٌ أوروبية، منها الدنمارك والنرويج وإيطاليا، قد علقت استخدام لقاح "أسترا زينيكا" وسط مخاوف من تسببه في تكوين جلطات الدم، فيما قالت شركة أسترازينيكا إن "مراجعة اللقاح لا تظهر أي دليل على زيادة خطر الإصابة بالانسداد الرئوي أو تجلط الدم".

وأوضحت "إيرفينيتي" أن الحد من استخدام لقاح أسترازينيكا كإجراء وقائي قد يؤدي إلى تراجع جهود دول الاتحاد الأوروبي لتحصين ثلاثة أرباع سكانها حتى سبتمبر بدلا من أغسطس.

يذكر أن حالات الإصابة بفيروس كورونا قد ارتفعت في جميع أنحاء العالم للأسبوع الثالث على التوالي، بالرغم من استمرار انخفاض عدد الوفيات، في الوقت الذي سجلت الولايات المتحدة عددا أقل من الإصابات، فيما تشهد دول أخرى، مثل الهند وإيطاليا، عودة ارتفاع حالات الإصابة.

موضوعات متعلقة

موعد فتح الطيران السعودي الدولي اليوم

مصر بين أكبر 10 اقتصادات في العالم.. والمالية: ما تحقق خلال كورونا «فاق التوقعات»

الرئيس السيسي يوجه بزيادة رواتب العاملين بالدولة ورفع الحد الأدنى للأجور لـ2400 جنيه

«الصحة» تكشف تطورات الحالة الصحية للإعلامى وائل الإبراشى

الصور

image description

افتتاح المركز الإقليمي لتكنولوجيا تخزين الحبوب بصومعة برقاش

image description

محافظ أسيوط يسلم ماكينات تطريز لجمعيات أهلية تدرب وتؤهل الفتيات

image description

محافظ أسيوط يسلم ماكينات تطريز لجمعيات أهلية ضمن «حياة كريمة»

image description

تسليم 35 عقد تقنين جديد لأملاك الدولة بمركز القوصية

image description

صحة أسيوط: انطلاق حملة «حقك تنظمى» لتنظيم الأسرة بالقرى والمراكز

الأكثر قراءة

أبرزها زيادة المرتبات ورفع الحد الأدنى للأجور.. 7 توجيهات عاجلة من الرئيس السيسي

مصر بين أكبر 10 اقتصادات في العالم.. والمالية: ما تحقق خلال كورونا «فاق التوقعات»

بوابة الأزهر الإلكترونية | نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2021

موعد فتح الطيران السعودي الدولي اليوم

إنفوجراف

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

هل يستحق Tenet المشاهدة؟.. 8 نقاط ضعف في آخر أعمال نولان

منوعات

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان العاشر

50% من سكان روسيا لديهم أجسام مضادة لكورونا

مسؤول إندونيسي: إطلاق «ببر» المهدد بالانقراض إلى البرية

باحثون: إصابة الناجين من إيبولا في غينيا سبب تفشي المرض مرة أخرى

أيام زمان

حكاية زينات علوى مع أول نقابة للراقصات

حكاية الفنانة نادية لطفى مع شخصية «فتاة الليل» وزوجها الأول

اكتشفها محمد عبدالوهاب.. قصة شريفة ماهر فى عالم الفن

«شعرت أنها ستفشل بسبب سامية جمال».. رحلة الفنانة ليلى الجزائرية إلى مصر

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
سباعية في حلقات
ماجد حبته
دَبْدَبة «المدبّ» التونسى
د. منى حلمى
رأس الإنسان امرأة أو رجلًا أهم ألف مرة من رأس المال
عمرو خالد
أقوى الطرق للتخلص من تشويش الحياة «١-٢»
المزيد

الثقافة

غدًا.. «المتن المجهول.. محمود درويش في مصر» على مائدة مركز القاهرة للدراسات

برامج تدريبية لتنمية قدرات العاملين بقصور الثقافة

ورش تدريبية لترجمة اللغة اليونانية بالمركز القومى

بعد مد ميعاد التقدم لجائزة حلمي سالم الشعرية.. أعرف التفاصيل