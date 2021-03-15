نائب رئيس جامعة عين شمس يفتتح معرض التصميم الزخرفي

افتتح اليوم الدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، معرض التصميم الزخزفي، والذي ينظمه قسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية بالجامعة.وخلال الافتتاح الذي تم عبر تقنية الفيديو كونفرانس، ثمّن «سعود» جهود القائمين على المعرض وأبدى سعادته البالغة بالتنظيم وحضوره لتلك الفعاليات الفنية، حيث استعرضت اللجنة المنظمة الأعمال الفنية للمشاركين بالمعرض، كما أبدى إعجابه بالمعروضات، وقام بشراء بعض من اللوحات الفنية المشاركة بالمعرض.وفى ذات السياق وجه سيادته بضرورة الاهتمام بتخفيف الأعباء المالية عن الطالب، مؤكدًا أن الجامعة تدعم الطالب المبدع، كما وجه القائمين على إعداد المعارض بضرورة تحديد الاحتياجات اللازمة (مواد خام وأدوات فنية) لإقامة تلك المعارض حتى يتم توفيرها، تشجيعًا لجهود الطلاب ودعمًا لمواهبهم الفنية.