وزير الصحة اليمني يدعو نظراءه العرب لدعم بلاده في مواجهة كورونا

دعا وزير الصحة العامة والسكان اليمني الدكتور قاسم بحيبح نظرائه العرب إلى دعم بلاده في مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد والأوبئة الأخرى، وتعزيز قدرات النظام الصحي اليمني.ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن بحيبح قوله - في كلمته، اليوم الاثنين، خلال مشاركته في الدورة العادية الـ54 لوزراء الصحة العرب المنعقدة افتراضيا إن "النظام الصحي باليمن يحتاج لكثير من الدعم والمساندة حتي يتمكن من التعافي وأداء دوره الخدمي للمترددين على المرافق الصحية العامة".وأشار إلى الوضع الإنساني الاستثنائي الذي تعيشه بلاده في ظل الحرب الدائرة منذ أكثر من 6 أعوام، والتي أشعلتها مليشيات الحوثي.وأطلع نظرائه العرب على الوضع الصحي والتحديات الوبائية الراهنة في البلاد، وسلسلة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الوزارة لمواجهة الموجة الثانية من جائحة كورونا وعملها على توفير اللقاح، والتحديات التي تواجه القطاع الصحي باليمن والحاجة للدعم الفني والإسناد اللوجستي من الأشقاء العرب.